Alexia Putellas deja el Barça tras 14 temporadas

May 23, 2026, Oslo, Nordre Aker, Norway: OSLO, NORWAY - 23 MAY 2026: Captain Alexia Putellas of FC Barcelona Femeni brings the trophy to her teammates after the 2026 UEFA Women's Champions League Final match between FC Barcelona Femeni and OL Lyonnes at U - Alexandra Fechete / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Alexia Putellas dejará el FC Barcelona al final de la temporada después de 14 años en el primer equipo, ha confirmado este martes el club azulgrana, del que se despide después de conquistar 38 títulos y dos Balones de Oro.

La catalana, que llegó al conjunto 'culer' en 2012 procedente del Levante, se despedirá del club en un acto que tendrá lugar este miércoles a las 11.00 horas, en el Spotify Camp Nou. Posteriormente, disputará su último partido en casa en el Estadi Johan Cruyff ante la Real Sociedad, antes de vestir la camiseta azulgrana por última vez en la última jornada de la Liga F el domingo frente al Madrid CFF.

De esta manera, la doble Balón de Oro se despide del Barça tras haber disputado 507 partidos, una cifra que la sitúa como la segunda jugadora de la historia con más apariciones con la camiseta del Barça, solo por detrás de Melanie Serrano (516).

Además, es la máxima goleadora de la historia, con 232 goles dianas en su casillero, y ha conseguido un total de 38 títulos vestida de azulgrana: cuatro Champions, diez Ligas, diez Copas de la Reina, seis Supercopas de España y ocho Copas Catalunya.