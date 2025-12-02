Alexia Putellas: "El equipo no piensa en si somos leyendas"

Alexia Putellas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas destacó el mérito de un equipo que juega "finales en cada torneo" que disputa prácticamente, y que entiende de "lo que va el deporte", después de disfrutar este martes del lado bueno con la conquista de la Liga de Naciones ante Alemania (3-0).

"Cansada pero muy feliz, con la adrenalina arriba, con ganas de celebrar, estar con las compañeras, con la familia, muy feliz. Intento celebrar todos. El escenario invita a ello. Más de 50.000 personas, nuestras familias, nuestra afición, el momento. Estoy disfrutando mucho de mi profesión, jugar este tipo de partidos es impresionante", dijo ante los medios.

La dos veces Balón de Oro confesó especial emoción por ganar el tercer título con España en Madrid, en un Metropolitano que batió récord de asistencia para ver a la 'Roja' defender la Liga de Naciones. "Hemos marcado tres, pero Alemania sigue siendo Alemania, pone más en valor el trabajo que hicimos ahí en su casa, sobre todo Cata y nuestra defensa. El análisis del cuerpo técnico era tocar dos o tres cosas para poder generar más ocasiones y nos hemos sentido nosotras en el partido", confesó.

"Faltaba que entrara el balón. Somos personas que amamos lo que hacemos, nos sentimos privilegiadas, cada día nos despertamos con la misma ilusión. Hay mucha unión, todo el mundo rema hacia el mismo objetivo", añadió, contenta también por el nuevo cuerpo técnico.

"No sé si es reivindicarse, se suele hacer cuando ganas un título. El cuerpo técnico es muy importante, todos. Hay mucha gente trabajando para que nosotras solo tengamos que rendir, que nuestras preocupaciones sean sacar nuestro mejor rendimiento, por ellos también te alegras", apuntó.

Por otro lado, Putellas explicó que España va a por cada torneo sin pensar en lo ganado. "No pensamos en esto, vamos muy día a día, el equipo está muy maduro, entiende de lo que va el deporte, que a veces ganas, a veces perder. Venimos de perder una final de Eurocopa", afirmó.

"No es fácil volver a estar en una final, ahora la ganas. Estamos haciendo finales cada torneo prácticamente, pero el equipo no piensa en si somos leyendas o no. Ahora no vamos a pensar en eso. Hay otro objetivo, que es el Mundial, y vamos a enfocarlo como si no hubiéramos ganado nada y así es como lo entendemos", añadió.

Además, la jugadora del Barça se acordó de las internacionales lesionas, en especial de Aitana Bonmatí. "Aitana es una baja muy sensible. Es lo peor de esta profesión, las lesiones. La mandamos mucho ánimo, a todas las que nos han ayudado, Salma, Patri, Tere, Lucía. Espero que esto les dé ganas de seguir, volver", terminó.