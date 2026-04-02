Alexia Putellas marca en su partido 500 con el Barça en un escenario idílico

Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Quarter-finals second Leg, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou stadium on April 02, 2026 in Barcelona, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capitana del Barça Femení Alexia Putellas ha alcanzado este jueves los 500 partidos oficiales con la camiseta del FC Barcelona y lo ha hecho en un escenario idílico, en el nuevo Spotify Camp Nou con 60.067 aficionados en las gradas, en cuartos de final de la Liga de Campeones y ante un Real Madrid al que ganaron 2-6 en la ida y 0-3 en la Liga F Moeve el pasado domingo, con gol incluido en el minuto 8, dos asistencias y mucho peso en la goleada por 6-0.

Pere Romeu la puso en el once inicial y con este previsible gesto Alexia Putellas alcanza los 500 partidos en un Clásico europeo en la primera vez que el equipo femenino juega en el nuevo, y todavía en construcción, feudo blaugrana. Ya son 500 partidos oficiales como blaugrana --346 de Liga, 44 de Copa de la Reina, 9 de Supercopa de España, 87 de Liga de Campeones y 14 en otras competiciones--.

Alexia Putellas entra con este hito en un club muy reducido de leyendas de la entidad blaugrana, como su excompañera Melanie Serrano y los jugadores Víctor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Xavi Hernández y Leo Messi, todos ellos leyendas recientes de la entidad que jugaron más de 500 partidos oficiales, de cuyo 'Top 10' ya forma parte.

Además, a nivel goleador, Alexia Putellas llega a los 231 tantos marcados como blaugrana y está a solo 2 de igualar y 3 de superar a César Rodríguez, el segundo máximo goleador blaugrana de toda la historia, contando equipos masculino y femenino. El primero, intocable, es y parece que será Leo Messi, con 672 goles oficiales para el astro argentino.

Tras el encuentro, tras la goleada, Alexia fue manteada por sus compañeras, jaleada y aplaudida por su afición en una vuelta de honor rodeada de sus compañeras, todas ellas ataviadas con una camiseta con el dorsal 500 y el nombre de la capitana, que recibió esa misma camiseta, enmarcada, de manos del presidente blaugrana, Rafa Yuste. Todo ello con espectáculo de luces y sonido, con audios de la jugadora de hace años, para cerrar un sentido homenaje del club.

Y la fiesta fue completa porque logró esa cifra redonda en el gran feudo blaugrana y ante el gran rival, al que dominaron por 6-0, en un global de 12-2 en la eliminatoria. Además, el conjunto blanco aparece como uno de sus rivales más reconocibles: ante el Real Madrid, la capitana ha firmado 15 goles, consolidándose como una de las máximas goleadoras históricas del Clásico y prolongando su huella en los partidos que han definido esta era.

Hablar de Alexia Putellas es recorrer, casi sin separar capítulos, la historia reciente del Barça Femení. Capitana y eje del centro del campo, su figura ha acompañado -y en buena medida explicado- la transformación de la sección, desde ser una sección amateur hasta convertirla en una potencia dominante en Europa siendo un equipo profesional más de un Barça 'més que un club'.

Nacida en Mollet del Vallès el 4 de febrero de 1994, llegó al Barça en 2012 con 18 años, procedente del Levante UD Femenino, y desde entonces su trayectoria ha crecido al ritmo de un equipo que hizo del éxito una costumbre. En ese recorrido, su influencia ha sido constante, ya fuera desde la pausa, la llegada o el liderazgo, con una zurda capaz de gobernar partidos y decidirlos.

Su nombre quedó ligado también a los grandes escenarios del club. El 6 de enero de 2021, en plena pandemia y sin público, firmó el primer gol del Barça Femení en el Camp Nou en un derbi ante el RCD Espanyol (5-0).

Poco más de un año después, el 30 de marzo de 2022, volvió a marcar en el estadio blaugrana en otra noche señalada, en la victoria ante el Real Madrid Femenino (5-2) en la Liga de Campeones, con un Camp Nou abarrotado que batió el récord mundial de asistencia en el fútbol femenino (91.553 espectadores), superado semanas más tarde en las semifinales ante el Wolfsburgo alemán.

Ese crecimiento colectivo tuvo su reflejo en los reconocimientos individuales. En 2021, tras conquistar Europa y marcar en la final de Göteborg, fue distinguida como mejor jugadora del mundo con el Balón de Oro, el The Best y el premio de la UEFA, galardones que repitió en 2022, convirtiéndose en la primera futbolista en ganar el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas.

Pero su carrera también ha atravesado momentos de dificultad. En verano de 2022 sufrió una grave lesión de rodilla que la apartó de los terrenos de juego durante meses. Regresó en abril de 2023 y, tras recuperar sensaciones, volvió a ser decisiva en la final de la Liga de Campeones 2023/24, donde su gol contribuyó a asegurar un nuevo título continental en una temporada histórica para el equipo.

Internacional absoluta desde 2013, alcanzó la cima con la selección española en 2023 al proclamarse campeona del mundo, ampliando un palmarés que, a sus 32 años cumplidos en febrero, la sitúa entre las grandes referentes del fútbol mundial. Lo que es seguro es que, con estos 500 partidos (que serán más) ya es historia viva del Barça Femení y del FC Barcelona.