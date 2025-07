Alexia Putellas: "Me siento mejor en el rol ofensivo, mi mente va rápida"

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas explicó los distintos roles que asume dentro del campo, de contención o más ofensivo, viéndose mejor cerca del área ya que siente que la "mente va rápido", al tiempo que confió en seguir haciendo historia con la conquista de la Eurocopa.

"Si conseguimos llevarnos la copa sería algo especial, algo único. Ahora siento mucha ilusión y motivación, con ganas de aprovechar esta oportunidad. Intento no pensar lo que hemos hecho. Una vez nos retiremos miraremos atrás. Son momentos únicos que hay que vivir, tenemos muchas ganas", afirmó este viernes antes los medios de comunicación en Lausana (Suiza).

Putellas valoró esas dos posiciones en el centro del campo. "Me he encontrado bien en todos los partidos, independientemente del rol que me haya tocado. Lo veo como una virtud, tener diferentes roles dentro de un partido, más ofensivo y más de contención, de salida de balón. En los dos me he sentido bien, sobre todo en el de más ofensiva, me siento que mi mente va rápida", afirmó.

Por otro lado, la internacional del Barça destacó la buena conexión con sus compañeras y la potencia de Inglaterra, su rival en la final del domingo. "Somos un equipo que nos conocemos de hace muchos años, tenemos mucha ambición de seguir creciendo, seguir haciendo historia, nos contagiamos con mucha energía para conseguir el objetivo", apuntó.

"No sabemos. Inglaterra es un equipo que puede plantear varias cosas. Decidan lo que decidan, estamos preparadas. Tenemos muchos recursos también. Siempre con la confianza de que a nivel de posesión solemos estar muy precisas y es complicado que nos quiten el balón. Hace poco que nos hemos enfrentado, conoces a las jugadoras. Creo que es positivo", añadió.

"Estamos centradas en aportar lo mejor de nosotras mismas, de celebraciones o no, no pensamos, pensamos en estar preparadas y hacerlo bien para que nos acerque al objetivo. Es una competición diferente, pero confiamos en que podamos repetir el resultado", terminó sin pensar en la final del pasado Mundial, ni en la celebración.