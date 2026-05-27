Alexia Putellas: "Ha sido la decisión más difícil de mi vida"

Alexia Putellas of FC Barcelona celebrates the titles UEFA Women Champions League, Liga F, Supercopa and Copa La Reina with its supporters, on May 24, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Alexia Putellas ha confesado que dejar el Barça Femení ha sido "la decisión más difícil" de su vida y que no ha habido "sólo un factor" para haberla tomado, y que aunque el martes sentía "un vacío gigante", 24 horas después se notaba "llena de amor y muy feliz".

"Es complicado porque nunca es el momento que sientes que es el perfecto para salir. Pero después de cómo ha ido la temporada, son muchas cosas, y so se puede decir que sólo hay un factor que te hace tomar esta decisión, hay muchos grises en el medio. Es normal, es la decisión más importante de mi vida", ha señalado Alexia Putellas en el acto de homenaje del club tras el anuncio de su adiós.

La doble Balón de Oro ha recordado de "la exigencia" que tiene consigo misma "con el rendimiento" y que unido "con la parte emocional" que le supone el Barça, para ella y también para su "familia", le ha llevado a tener claro "todo lo que fuera continuar podía desdibujar este camino". "Y el hecho de ganar la cuarta Champions en Oslo ha sido el momento perfecto y así lo he sentido", ha admitido.

Putellas ha indicado que el martes vivió un día "muy difícil de explicar" y que fue "muy emocionante". "Diría que toda la temporada ha sido algo muy emotivo por las cosas que han ido sucediendo, por yo empezarme a plantear si realmente podía ser la última, y vivirla como tal, por si acaso. Ayer sentía un vacío gigante, me dolía mucho el corazón y hoy estoy llena de amor y muy feliz", ha subrayado.