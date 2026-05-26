Alexia Putellas: "Ha sido una historia perfecta"

Archivo - Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Quarter-finals second Leg, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou stadium on April 02, 2026 in B - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Barça Alexia Putellas, que este martes ha confirmado que dejará el equipo a final de temporada, se ha mostrado orgullosa de haber formado parte de "una transformación preciosa e irrepetible" del equipo femenino, además de reconocer que ha vivido "una historia perfecta".

"Dije que quería que el último momento fuese estando lo mejor posible, dándolo todo y con el 100% de energía. Ya está, ahora sí. Ha sido una historia perfecta", señaló en un emotivo vídeo en sus redes sociales, en el que se mezclaron imágenes de su infancia y de su paso por el equipo azulgrana con la música de Rosalía.

Así, la jugadora catalana rememoró sus primeros recuerdos como aficionada 'culer'. "Recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento, yo solo veía hombres jugando en el estadio y nunca se me habría ocurrido que allí mismo, algún día, serían más de 90.000 culés los que gritarían mi nombre", apuntó.

"Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores. Veo como si fuera ahora la cara de orgullo de mi padre. Decía que no se iría de este mundo hasta ver a su hija defender estos colores con el primer equipo. Y así fue", subrayó.

"Y ahora parece increíble. Con 18 años y solo un mes después de mi peor momento familiar, la vida volvió a poner al Barça delante de mí para ser jugadora. Y esta vez, del primer equipo. Cuando llegó la oportunidad, él ya no estaba, pero... no sé. Siempre diré que, en mi peor momento, el Barça me salvó. Por todo eso, siempre estaré en deuda con estos colores", continuó.

Además, la de Mollet del Vallès, la máxima goleadora de la historia del equipo femenino con 232 goles, hizo un balance de todo lo conseguido en estos años. "Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Al principio, ser futbolista ni siquiera estaba reconocido como una profesión. Y ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio", indicó.

"Gracias a cada culé que nos ha acompañado y a cada persona del club que desde detrás nos ha impulsado. Ha sido una transformación preciosa e irrepetible. Catorce temporadas y más de 500 partidos. Con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón. No tengo palabras para describir lo que ha sido vivir todo esto junto a todas mis compañeras. Las que abrieron camino y las que hemos llegado después para escribir juntas este legado eterno", manifestó.

En este sentido, mandó un mensaje a sus sucesoras. "A las que venís por detrás, ya sabéis lo que siempre os digo: la presión de llevar esta camiseta es un privilegio. El futuro del equipo es vuestro y os tocará a vosotras seguir haciendo historia en el mejor club del mundo. Después de todo esto, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Con una exigencia y una obsesión diaria por mejorar constantemente durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado", confesó.

"Por eso quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona Femení. He sido y siempre seré una culé más, como vosotros. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Así que nos volveremos a ver. Visca el Barça, siempre y para siempre", finalizó.