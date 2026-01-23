Alexia Putellas: "Vamos a jugar como si no hubiéramos ganado ninguna Supercopa"

Archivo - Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Costa Adeje Tenerife at Johan Cruyff Stadium on December 06, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas ha asegurado que este domingo ante el Real Madrid, en la final de la Supercopa de España Iberdrola, jugarán como si no hubiesen ganado "ningún" título, además de afirmar que tratará de "fluir, estar concentrada" y acercarse "a la perfección en cada acción" para tener opciones de alzar el trofeo.
"Todos (los títulos) son especiales, al final nunca es suficiente. Tengo la suerte de haber levantado muchos títulos, de vivir esta etapa ganadora. También he vivido otras en las que no hemos ganado tanto. Siempre es especial levantar títulos, pero tampoco quiero anticiparme. Mañana será un partido difícil, será una final muy competida. Tenemos delante un gran rival y sabemos lo que tenemos que hacer para acercarnos a la victoria. Estamos muy motivadas para que así sea y terminemos levantando el título, pero paso a paso. Primero hay que hacer las cosas bien", declaró en rueda de prensa.
En este sentido, afirmó que saldrán al campo como si no hubieran "ganado ninguna" Supercopa. "Vamos a jugar como si no hubiéramos ganado ninguna. Es nuestra ambición y es nuestra manera de ser. Todas nos sentimos muy reflejadas y representadas con este ADN del equipo", dijo. "La motivación ya viene de por sí. Me apasiona lo que hago, me apasiona entrenar, ¿cómo no me va a apasionar una final con un título en juego? Intento sentir esa pasión, fluir, estar concentrada, acercarme a la perfección en cada acción, sabiendo que eso es casi algo utópico. Quiero dar el 100% de mí para ponerlo al servicio del equipo y vivirlo al máximo", expresó.
Además, reconoció que la fortaleza mental "es una parte del partido muy importante, y más en una final". "La mentalidad, cómo encaras un partido, cómo superas situaciones imprevistas, como el otro día cuando nos quedamos con diez... El equipo se sobrepuso a ello, fue como un reto. El equipo estuvo superbien y se mostró a sí mismo que puede con cualquier reto. La parte mental es algo que se trabaja y es una parte diferencial de este equipo", indicó.
Respecto al Real Madrid, la centrocampista catalana cree que irá a por todas. "Yo espero sin duda un Madrid que irá a por el partido, a por nosotras. Va a ser un duelo muy bonito y los dos vamos a salir a ganar, a ir a por el título. Espero un partido en el que los pequeños detalles marquen la diferencia. Sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y estamos convencidas de que si conseguimos eso estaremos más cerca de ganar. Va a ser un partido complicado, encima es una final. En las finales a veces hay cosas que no puedes controlar, con la tensión que se vive. Espero un Real Madrid que nos va a venir a buscar y que va a ir a por el partido, igual que nosotras", subrayó.
Y habló de la evolución del equipo blanco. "Para asentar un proyecto o un equipo se necesita tiempo, y supongo que es lo que ha hecho que el Madrid esté ahora mismo en una final por un título. Tienen muy buenas jugadoras, vienen trabajando bien, vienen de una dinámica positiva a pesar de haber perdido el partido de liga contra el Athletic. El partido de mañana será complicado, requerirá de nuestro 100% y vamos con esa mentalidad", continuó.
Sin embargo, restó importancia a la posibilidad de anotar este sábado. "No es algo que tenga entre ceja y ceja. Lo que tengo entre ceja y ceja es dar lo mejor en cada acción que demande el partido de mí, hacer todo el rato lo que toca, tanto en fase de construcción, como en defensa o en finalización", expuso.
"KIKA TAMBIÉN ESTÁ"
Quien no podrá disputar la final será la portuguesa Kika Nazareth, expulsada en semifinales ante el Athletic Club. "Kika también está. Se ha desestimado el recurso, pero Kika sigue siendo importante para todo el grupo. Ha viajado con nosotras, entrenará hoy y mañana estará en el estadio apoyando desde otro rol. Está dolida, porque no puede aportar como nos gusta a todas las jugadoras, que es estando desde dentro, pero será importante por esa alegría, esa energía y esa vitalidad que tiene. Está supercomprometida y por eso está aquí también", manifestó.
Por otra parte, Putellas habló también de cómo afrontan las más jóvenes esta resolución por el título. "Comentábamos en la comida con las más jóvenes que estar aquí es una suerte, un privilegio. Es una oportunidad para ellas de poder vivir este tipo de partidos con mucha carga competitiva, con mucha tensión. Para ellas es una oportunidad de aprender. Si el míster lo considera, están preparadísimas para dar un paso adelante y poder ayudar al equipo como han demostrado durante toda la temporada. Nosotras, como capitanas o como jugadoras con más experiencia, les transmitimos esta tranquilidad, esta confianza y también que se han ganado estar aquí y nuestra confianza", expresó.
"Ha sido un descubrimiento impresionante. Cuando ya sabes lo que es La Masia, viene otra generación y vuelve a demostrar de lo que está hecha. La situación es la que es. Estas jugadoras que se han estado preparando durante muchos años en La Masia, haciendo sus esfuerzos, también sus familiares, y han tenido la oportunidad de demostrar el tipo de jugadoras que son. Es talento, nosotras no tenemos nada que ver, lo único que hacemos cada día es acompañarlas, ayudarlas, que se sientan a gusto y tranquilas para que el equipo se beneficie del talento que tienen", prosiguió.
Por último, la capitana 'culer' mandó un mensaje a la afición. "Vamos a salir a ganar, vamos a intentar que sientan ese orgullo. Ojalá podamos devolverles toda esa energía que nos dan en todos los partidos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para darles una alegría y que mañana sea un día importante para todos", finalizó.