Alexia, 'La Reina' que llevó al Barça del anonimato a la gloria

May 23, 2026, Oslo, Nordre Aker, Norway: OSLO, NORWAY - 23 MAY 2026: Captain Alexia Putellas of FC Barcelona Femeni brings the trophy to her teammates after the 2026 UEFA Women's Champions League Final match between FC Barcelona Femeni and OL Lyonnes at U - Alexandra Fechete / Zuma Press / Europa Press / Co

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Hablar de Alexia Putellas es hablar de la transformación del Barça Femení, de cómo una adolescente que llegó al club en 2012, cuando la sección apenas daba sus primeros pasos hacia la profesionalización y todavía miraba de lejos a las grandes potencias europeas, acabó convertida en la capitana, referente y rostro visible de un equipo que deja como tetracampeón de Europa y dominador absoluto del fútbol español.

Alexia Putellas Segura (Mollet del Vallès, 4 de febrero de 1994) puse el cierre este martes a una etapa irrepetible en el club de su vida tras catorce temporadas en las que no solo acumuló títulos, goles y récords, sino que ayudó a cambiar para siempre la dimensión del Barça Femení.

Cuando aterrizó procedente del Levante con apenas 18 años, el equipo blaugrana era todavía una sección casi amateur que buscaba hacerse un hueco en el panorama nacional. Cuando se marcha, a finales de esta temporada 2025/2026 histórica, deja una entidad convertida en referencia mundial.

Capitana, líder y símbolo de una generación histórica, Alexia ha sido protagonista directa de la época más gloriosa jamás vivida por el Barça Femení. Se marcha tras ganar, y levantar cuando ha sido capitana, 30 grandes títulos oficiales, entre ellos 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Ligas de Campeones, una colección de éxitos que resume mejor que cualquier discurso su crecimiento y, con él, el experimentado por la entidad.

Pero la huella de la catalana va mucho más allá de los trofeos. Su carrera es también la historia de una futbolista que creció al mismo ritmo que el propio fútbol femenino español. De aquella niña que jugaba con niños en el patio del colegio y que se formó en Sabadell, Espanyol y Levante antes de encontrar su hogar en Barcelona. De una jugadora que ayudó a derribar barreras cuando todavía las futbolistas apenas tenían visibilidad mediática y que acabó convirtiéndose en uno de los mayores iconos deportivos del país.

Su talento con la pierna izquierda, su capacidad para interpretar el juego, su llegada al área y su liderazgo la convirtieron pronto en la brújula del equipo. Alexia podía jugar por fuera, como mediapunta o en el centro del campo, pero sobre todo destacó por su capacidad para hacer mejores a quienes la rodeaban. Una futbolista capaz de ver pases donde otras solo encontraban espacios cerrados y de aparecer en los momentos decisivos con goles de enorme trascendencia.

La explosión definitiva llegó en la temporada 2020/2021, cuando lideró al Barça hacia el primer triplete de su historia y hacia la primera Liga de Campeones Femenina conquistada por una entidad española. Aquella final de Göteborg ante el Chelsea marcó un antes y un después para el club y para el fútbol nacional, con Alexia anotando uno de los goles de la histórica victoria.

UNA GRAVE LESIÓN TAMPOCO LA FRENÓ

A partir de entonces llegaron los reconocimientos individuales que confirmaron lo que ya era una evidencia sobre el césped. En 2021 se convirtió en la primera española en ganar el premio a Mejor Jugadora de Europa de la UEFA y, meses después, en la primera futbolista española en conquistar el Balón de Oro. Un galardón que revalidó en 2022 para entrar definitivamente en la historia como la primera jugadora española capaz de conquistar dos veces el trofeo y la primera mujer en lograrlo de forma consecutiva. Aunque poco después su compañera Aitana Bonmatí le quitó ese récord al ganar tres Balones de Oro.

Sin embargo, la carrera de Alexia, 'La Reina', no estuvo exenta de dificultades. Cuando se encontraba probablemente en el mejor momento de su trayectoria, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en julio de 2022, apenas unos días antes del inicio de la Eurocopa, la obligó a detenerse durante casi diez meses. La lesión la apartó de los terrenos de juego y la privó de disputar una cita continental que tenía marcada desde hacía años.

Lejos de rendirse, Alexia convirtió la recuperación en otro reto personal. Regresó en abril de 2023 y, aunque necesitó tiempo para recuperar su mejor versión, acabó protagonizando una de las grandes historias de resiliencia del deporte español. Marcó en la final de la Champions de 2024 ante el Lyon el gol que certificó la tercera corona continental 'culer' y volvió a convertirse en pieza fundamental de un equipo acostumbrado a ganar.

La temporada 2025/2026 supuso la confirmación definitiva de ese regreso. Convertida nuevamente en referencia futbolística y emocional del vestuario, lideró al equipo hacia el segundo póker de títulos de su historia, con Liga, Copa, Supercopa y Champions. Además, fue elegida por segunda vez Jugadora de la Temporada de la Liga de Campeones tras firmar siete goles y siete asistencias en la máxima competición continental.

Durante todos esos años, Alexia fue acumulando récords. Se convirtió en máxima goleadora histórica del Barça Femení, en una de las futbolistas con más partidos disputados y en la jugadora más laureada de la historia de la sección. También fue la primera goleadora del Estadi Johan Cruyff y del Spotify Camp Nou en la era moderna del fútbol femenino blaugrana, escenarios que ayudó a llenar cuando pocos imaginaban que decenas de miles de aficionados acudirían para ver a un equipo femenino.

Pero quizá su mayor legado sea otro. La catalana pertenece a esa generación de pioneras que transformó la percepción del fútbol femenino en España. Una futbolista admirada por niñas que hoy sueñan con llegar donde ella llegó y que crecieron viendo cómo una jugadora nacida en Mollet del Vallès conquistaba el mundo desde el Barça.

Su historia tampoco puede entenderse sin la selección española. Internacional absoluta desde 2013, doble campeona de Europa sub-17, referente durante más de una década y primera futbolista española en alcanzar las 100 internacionalidades, la catalana encontró su gran recompensa en 2023 al proclamarse campeona del mundo con España en Australia y Nueva Zelanda. También formó parte del equipo que conquistó la Liga de Naciones y disputó los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahora, con una nueva etapa por delante lejos de Barcelona, Alexia Putellas deja atrás el club al que dedicó media vida. Se marcha la capitana de una generación irrepetible, la doble Balón de Oro, la futbolista que ayudó a convertir un proyecto emergente en una potencia mundial. Se marcha, en definitiva, 'La Reina' que llevó al Barça del anonimato a la gloria.