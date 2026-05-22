Alexia: "Somos un equipo más maduro y experto para afrontar esta final"

Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi Final second leg, football match played between FC Barcelona and FC Bayern Munchen at Spotify Camp Nou stadium on May 03, 2026 in Barcelona, Spa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La capitana del Barça Femení Alexia Putellas ha asegurado este viernes que el equipo llega a la final de la Liga de Campeones Femenina contra el OL Lyonnes como un conjunto "más maduro" y con mayor experiencia que en temporadas anteriores, tras haber transformado la derrota de la pasada edición ante el Arsenal en una fuente de motivación para volver a pelear por el título europeo.

"Somos un equipo más maduro. Las experiencias vividas te lo dan. Nunca queremos perder, y menos una final de Champions, pero siempre hemos utilizado las derrotas como una vía para mejorar. Desde que perdimos el año pasado hemos intentado transformar esa sensación en energía y motivación para tener otra oportunidad", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado en el estadio Ullevaal de Oslo.

La internacional española destacó la igualdad existente entre ambos finalistas. "En el fútbol siempre hay incertidumbre, pero sí creo que somos los dos mejores equipos. Tanto a nivel de jugadoras como de entrenadores, será un partido muy disputado", afirmó, antes de subrayar que las finales anteriores entre ambos clubes no tendrán influencia alguna. "No se puede comparar una temporada con otra ni una final con otra. Cada equipo ha seguido su camino y ha evolucionado. Las finales anteriores no influirán en la de mañana", aseguró.

Putellas recordó además el crecimiento experimentado por el Barça desde aquella primera final continental perdida precisamente ante el conjunto francés. "Nos enfrentamos al Lyon en nuestra primera final y en la primera parte ya perdíamos 0-3. Ahí vimos el nivel real de las campeonas de Europa y nos pusimos el traje de trabajo para llegar hasta donde estamos hoy. Compartir todo este camino con estas compañeras, y también con algunas que ya no están, es algo muy especial", manifestó.

La doble Balón de Oro considera que la principal diferencia respecto a aquellos años es la evolución del equipo. "Ellas han estado instaladas durante más tiempo en el contexto de ser las mejores o de estar entre las mejores. Nosotras hemos querido escalar hasta ahí en poco tiempo. El Lyon siempre ha tenido el objetivo de ganar la Champions y grandes jugadoras. Probablemente esta sea la final en la que ambos equipos son más parecidos en cuanto a calidad", explicó.

Sobre la importancia de medirse al club más laureado de la competición, con ocho 'Champions', Alexia reconoció que tiene un valor añadido. "Es especial que sea el Lyon porque es el equipo que más Champions ha ganado, pero mientras el Barça esté en una final, el rival me da igual. Nosotras siempre decimos claramente cuál es nuestro objetivo: ganar todos los títulos posibles. Ellas también lo han hecho y por eso uno de los dos levantará este trofeo", alegó.

Preguntada por su futuro, Putellas evitó entrar en cualquier asunto ajeno a la final. "Este partido es muy especial, es una final de la Champions. Ahora mismo es lo más importante para el equipo, para mí y espero que también para todos los 'culers'", zanjó.

Por último, reivindicó la continuidad competitiva del Barça como el verdadero éxito del proyecto. "Podría ser un error centrarnos solo en ganar o perder mañana. Para mí el éxito es lo que hemos hecho durante todas estas temporadas. Después de aquella primera final nos preguntamos qué debíamos hacer para ganar este trofeo y seguimos teniendo la misma motivación cada año. El verdadero éxito es mantener esa mentalidad ganadora temporada tras temporada", concluyó.