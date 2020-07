Alexis: "La actuación del equipo esta temporada ha sido de aprobado"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Alexis Trujillo, ha asegurado que la actuación del equipo esta temporada merece un "aprobado" por el hecho de haber mantenido la categoría, aunque los objetivos fuesen mucho mayores, y ha pedido a sus futbolistas centrarse en el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid y afrontarlo "como si de una final se tratase" para tratar de "escalar en la tabla".

"La calificación depende de muchos factores, y si hacemos valoraciones habrá muchas cosas que analizar, no solo el rendimiento de los jugadores. En un campeonato de fútbol influyen muchísimas cosas que pueden actuar negativamente. No soy partidario de poner excusas ni de esconderme detrás de ningún telón. La actuación de equipo, a nivel general y sin entrar a valorar ciertas cosas, ha sido un aprobado por el hecho de mantener la categoría. No creo que hayamos podido sacar una nota mucho más alta", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

En este sentido, reconoció que el año "no ha sido bueno", y que certificar la permanencia "no es que sea un éxito". "Nos quedan tres partidos, vamos a intentar afrontarlos como si de una final se tratase para ver si hay posibilidades de escalar en la tabla", dijo, después de que el equipo lograse la permanencia matemática ante Osasuna (3-0).

"Intento hacer ver a los jugadores que tenemos que estar centrados para buscar nuestro bien; a partir de ahí, nuestro bien pasa por conseguir un buen resultado. Nos enfrentamos a un gran equipo e intentaremos poner lo mejor de nosotros para traernos un resultado positivo", indicó.

Así, tratarán de crear "una adversidad fuerte" al Atlético de Madrid en el duelo en el Wanda Metropolitano. "Vamos a ver si somos capaces de mostrar esa personalidad en el campo para que ellos tengan una adversidad fuerte que superar", subrayó.

Además, el preparador canario aventuró rotaciones. "Tener partidos cada tres días te obliga a hacer esto para buscar la frescura", señaló. "Jugar partidos cada dos días requiere un nivel de exigencia muy alto, y nuestra idea es tener recambios y rotaciones. Todos los jugadores están disponibles", prosiguió.

"PELLEGRINI ES LA PERSONA ADECUADA"

Por otra parte, el preparador interino del conjunto bético habló de la contratación del chileno Manuel Pellegrini como entrenador para la siguiente campaña. "Pensamos que es la persona adecuada", aseguró. "Tener la contratación de Manuel te da la satisfacción de saber que se ha hecho un trabajo bueno. Es el entrenador adecuado para sacarle el máximo rendimiento a la plantilla y estamos muy contentos", continuó.

En este sentido, Alexis explicó que Pellegrini "ha visto prácticamente todos los partidos del equipo y sabe perfectamente el nivel de la plantilla del año que viene", y que la planificación de la plantilla "está más que hablada". "Cuando presentemos a Manuel lo consensuaremos con él. Intentaremos el equipo lo más competitivo y equilibrado posible", expuso.

Sobre la búsqueda de un director deportivo, afirmó que "hay conversaciones avanzadas con candidatos". "Vamos a ver si fraguan para hacer la parcela deportiva más sólida. El club busca lo que cree mejor para reforzar esa área. Se está analizando, y si viene esa persona tendrá que venir pensando en aportar todos sus conocimientos. Todos tendremos que aportar nuestras ideas para buscar las mejores soluciones para mejorar el grupo", indicó.

Por último, advirtió de que el mercado de fichajes de este verano será duro. "Vamos a estar ante un mercado completamente diferente, más lento. Puede que haya situaciones a nivel de presupuesto que hagan llegar a acuerdos", concluyó.