Alfon González llega al Villarreal cedido hasta final de temporada

Archivo - Alfon Gonzalez of Sevilla FC looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Sevilla FC at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 01, 2025, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF y el Sevilla FC han acordado este martes la cesión del delantero albaceteño Alfon González, quien defenderá la elástica del 'Submarino Amarillo' hasta el final de la presente temporada 2025/26 tras un acuerdo de cesión que contempla opción de compra.

Así lo indicó el Villarreal en su página web. Nacido el 4 de mayo de 1999 en Albacete, para su nuevo equipo "es un extremo izquierdo vertical, con llegada y facilidad para ver portería". "Destaca por su velocidad y contribución ofensiva, además de por su versatilidad, ya que puede partir también desde el centro o desde el perfil derecho", añadió la nota de prensa.

"Pese a su juventud, el atacante albaceteño tiene experiencia en clubes de Primera División como el RC Celta de Vigo o el propio Sevilla FC, además de otros conjuntos de inferior categoría como el Real Racing Club, Albacete Balompié y Real Murcia", concluyó el breve comunicado oficial.