Alfonso Cabello: "Sigo pensando en cómo puedo mejorar dentro y fuera del ciclismo, es mi motivación"

El ciclista paralímpico Alfonso Cabello posa en el gimnasio. - GO SHARING DREAMS
MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ciclista español Alfonso Cabello, siete veces medallista en Juegos Paralímpicos, admite que a pesar de haber emprendido en 2025 "un camino laboral" con su empresa de electrónica aplicada a la automoción, se dio cuenta que de quería "seguir en el deporte" porque le hacía "más feliz" y que su "motivación" la encuentra en seguir "pensando en cómo" puede "mejorar dentro y fuera del ciclismo" porque es "inconformista por naturaleza".
"La motivación me encontró a mí. Hay veces que no haces las cosas por motivación, sino por disciplina. En el deporte es mucho así, todos hablamos de motivación, pero no todo el tiempo se está motivado. Es imposible. Como todo en la vida, se sube y se baja, hay cosas buenas y malas. No puede haber algo bueno sin lo malo, ni motivación sin desmotivación. Entonces, lo que tiene que primar es la disciplina, el saber qué es tu trabajo y lo que tienes que hacer", indicó Cabello en una entrevista a Europa Press tras recibir uno de los Premios Admiral al Deporte Español 2025.
Y es que en ese sentido, el cordobés reflexiona que "cuando llevas mucho tiempo haciendo las cosas por disciplina" puedes llegar a perder la motivación, un escenario que vivió en 2024. "Tras los Juegos de París, me planteé qué hacer. Y en 2025 decidí emprender un camino laboral paralelo al deporte", explicó.
Por ello, nació 'Cabello Competición', una empresa de electrónica aplicada a la automoción. "Doy servicio a profesionales del sector y me está yendo muy bien", detalló. Ese éxito laboral le dio la opción de elegir si quería "seguir en el deporte", pero primó su sentimiento hacia la bicicleta. "Sin esa presión de tener que seguir obligatoriamente haciendo deporte, me di cuenta que realmente lo que quería era seguir ahí porque no me quería bajar de un carro que sabía que cuando me bajase ya no me iba a volver a subir. Entonces comprendí que lo que hacía era lo que me hacía feliz", reconoce.
"Le he restado muchísima importancia al resultado y voy a intentar seguir haciendo las cosas así, dando el cien por cien de mí en base a cada situación. Quiero ser feliz, entrenar, dar el cien por cien y hasta donde tenga que llegar sin complicarme mucho más", confesó el actual campeón del mundo del kilómetro contrarreloj en pista de la clase C5 para ciclistas con discapacidad física.
Así, ha cuajado un 2025 "de descubrimiento personal" tras un año "muy complicado a nivel personal y profesional". "Después de los Juegos Olímpicos de 2024, no me esperaba que me llegase tan bien este 2025, así que me vuelve a llenar de energía porque cuando parecía que ya después de 2024 se me había acabado, me vuelve a llenar de ilusión para luchar, para llegar lo mejor posible a 2028", indicó, ya que la cita en Los Angeles (Estados Unidos) en 2028 "es el objetivo principal".
Cabello se define como un "inconformista por naturaleza" que trata de siempre de dar el "máximo nivel" en cada competición. "Soy superexigente, sobre todo conmigo mismo, cosa que a veces no es buena, pero soy así. No paro desde por la mañana que me levanto muy temprano. Organizo mi empresa y me voy a entrenar; luego vuelvo, sigo entrenando y pensando en cómo puedo mejorar, tanto fuera como dentro del ciclismo. Esa es la motivación, es la chispa que me ayuda a seguir y a estar donde estoy", remarcó el andaluz.
PREOCUPADO POR EL RELEVO GENERACIONAL
Para el de La Rambla, el ciclismo paralímpico se encuentra en "una situación buena", aunque también opina que es "complicada". "Se está haciendo un trabajo muy bueno desde la base, pero a día de hoy tengo 32 años y soy el deportista más joven de la selección. Llevo ya desde que tenía 17 años siendo fijo. Entonces no hay ese Alfonso Cabello que con 17 años fue a los Juegos de Londres y fue oro, eso me preocupa un poco", advierte.
"Creo que los deportistas que estamos somos muy buenos, pero también es importante que cuando dejemos de estar ese relevo exista y a día de hoy no lo hay. Los deportistas que estamos, creo que estamos muy consolidados, que tenemos serias opciones de estar arriba en los Juegos de 2028, pero también es preocupante porque no existe ese relevo generacional. El deporte se ha profesionalizado más, en España estamos mejorando y estamos profesionalizándolos, pero quizás no al ritmo que lo hacen en el resto de países", subrayó.
Alfonso Cabello agradece el apoyo que recibe por parte de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) que "siempre están pendientes" de él para lo que necesite. "Con lo que se tiene, se explota al 110 por cien. A ellos tampoco les puedo pedir más porque siempre que necesito algo, lo tengo, siempre están ahí al pie del cañón. Ojalá tuviésemos más recursos y más dinero, que por desgracia casi todo se reduce a eso", señaló.
Además, el siete veces medallista paralímpico considera que el proyecto de la Ciudad del Ciclismo presentado por la RFEC a mediados de diciembre le parece "bastante interesante". "Hay que darle una vuelta al deporte, hay que renovarse. Creo que esta iniciativa puede salir bien, a ver qué pasa", opinó el cordobés.
Finalmente, esta temporada la ve como "un año muy de transición", aunque es consciente que tiene que "seguir entrenando con continuidad, tranquilidad y sin presión". "Todavía quedan lejos los Juegos Paralímpicos, pero hay que hacerlo bien, haciendo un entrenamiento de manera escalonada, pero con los pies muy en el suelo. Yo tengo muy claro que quiero hacerlo bien en el Mundial que tenemos a final de año en Apeldoorn (Países Bajos), pero que no me voy a hacer daño ni voy a comprometer mi estado físico de cara al 2028 por hacer el burro en 2026", concluyó.