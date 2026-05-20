Alfonso Pedraza dejará el Villarreal a final de temporada

Archivo - Alfonso Pedraza of Villarreal CF looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorrotza on March 13, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF y Alfonso Pedraza han anunciado este miércoles que el canterano 'groguet' dejará a final de temporada la que ha sido su casa durante 15 años y en la que ha jugado más de 200 partidos con el primer equipo, proclamándose campeón de la Liga Europa en la temporada 2020-21.

El cordobés, uno de los capitanes del equipo 'groguet', quiso agradecer al Villarreal el ser la persona que es ahora. "Le debo todo al club porque ellos fueron los que apostaron por mí. Este es mi hogar. He vivido una de las mejores épocas del club y soy un privilegiado. Me quedaría con la Europa League", afirmó.

Pedraza deja el Villarreal, con el que se convirtió en internacional absoluto, después de disputar 235 partidos repartidos en nueve temporadas, en las que ha anotado 13 goles y levantado el título de la Liga Europa.