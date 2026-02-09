El exjugador de baloncesto Alfonso Reyes publica 'Huevos fritos con patatas', una reivindicación del valor de las cosas sencillas. - LA ESFERA DE LOS LIBROS

El exjugador de baloncesto Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), publica el libro 'Huevos fritos con patatas', una reivindicación del valor de las cosas sencillas y sobre cómo defender el sentido común y la vida sencilla en el tiempo actual.

Publicado por La Esfera de los Libros, Alfonso Reyes, uno de los rostros más reconocidos del baloncesto español y muy popular en redes sociales, propone en este libro una defensa serena de las cosas sencillas, la honestidad intelectual y la libertad de pensamiento en una sociedad actual marcada, según él, por el ruido, las consignas vacías y los extremos.

"¿Por qué este título? Los huevos fritos con patatas no engañan y es un plato que representa todo lo que me gusta; lo simple que puede alcanzar la excelencia y la vuelta a lo que importa. Es un intento por recuperar algo hoy más necesario que nunca: el gusto por el sentido común, aplicado tanto a la vida cotidiana como al debate público", resumió el mayor de los Reyes.

Desde una voz cercana y sin consignas, con ironía y sensatez, Reyes combina memoria personal y análisis social para reflexionar sobre la familia, el deporte, la enfermedad, la amistad o la lectura, y conectar esos temas con la actualidad política y social de España.

El resultado pretende ser un testimonio personal y un alegato contra la hipocresía, el dogmatismo y la falta de responsabilidad pública. Gestión de las grandes crisis, lenguaje político, educación en valores, el papel del deporte o la cultura son los asuntos sobre los que el autor invita al lector a detenerse y pensar por uno mismo.

"Este libro es una llamada al sentido común, al reencuentro con lo que de verdad importa. Hablo de amistad, de superación, de vocación, de esfuerzo, de libros, de políticos, de baloncesto, de la enfermedad y de otras muchas cosas. Todo ello aderezado con muchas gotas de sentido del humor y anécdotas mías y ajenas que espero gusten al lector", añadió Reyes.

Alfonso Reyes fue jugador profesional de baloncesto durante 17 temporadas en Estudiantes, Unicaja Málaga, Real Madrid, PSG Racing París y Breogán de Lugo. Ganó dos Copas del Rey. Con la selección española sumó 140 internacionalidades, dos platas y un bronce europeos, así como un quinto puesto mundial.

Reyes es Ingeniero de caminos, canales y puertos por la UPM. Apasionado de la lectura y de los placeres sencillos, preside la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y, desde su cuenta de X, destila su sentido común, humor y muchas recomendaciones lectoras a una comunidad fiel.