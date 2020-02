Alfredo de Miguel: "No sé hasta dónde va a llegar este sueño, pero ya ha merecido la pena"

Publicado 07/02/2020 15:14:39 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del CD Mirandés, Alfredo de Miguel, consideró "un sueño" estar en semifinales de Copa del Rey, eliminatoria que no alcanzaban desde hace 60 años y que afrontarán con "mucha ilusión" ante un "grandísimo equipo" como la Real Sociedad el próximo miércoles en Anduva.

"El Mirandés tiene un palmarés importante en Copa, vamos a ir con toda la ilusión del mundo a intentar la clasificación. Sabemos que es muy difícil, que la Real es un grandísimo equipo, pero la ilusión es lo último que se pierde", añadió ante la prensa tras el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El mandatario del club burgalés confesó estar viviendo "un sueño", que no sabe "dónde va a llegar, pero que ya ha merecido la pena". "Los sueños no siempre se cumplen pero creo que es importante tenerlos, porque si no, no sería tan bonita la vida. Siempre cabe la posibilidad. El fútbol es fútbol e influyen una serie de factores muy diversos", señaló.

"Tenemos un equipo que lo está haciendo muy bien, unos chicos con calidad, comprometidos y con mucha ilusión por llegar a ser algo en el mundo del fútbol. Yo creo que eso es lo que nos ha traído hasta aquí, unido a una gran ayuda de la afición, que como habéis podido ver en las retransmisiones, es ejemplar", afirmó.

Tras ser el único superviviente de LaLiga SmartBank y haber eliminado a Celta de Vigo, Sevilla y Villarreal, confesó sentirse "representante del fútbol modesto" y de todos los clubes de categorías inferiores que han quedado atrás. "He recibido llamadas de clubes de Segunda División, de Segunda B y de Tercera que nos felicitan y nos dicen que les representamos", añadió.

"Creo que se ve con cierta simpatía a nivel nacional que un club como el Mirandés llegue a una semifinal de Copa del Rey. No tengo ninguna duda sobre nuestros jugadores, son grandes profesionales y van a luchar a muerte por ganar esos partidos", concluyó.