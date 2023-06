Alguacil: "La Champions es una locura por el cómo"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESs) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, felicitó al club por regresar a la Liga de Campeones 10 años después, a pesar de la derrota (2-1) este domingo ante el Atlético de Madrid en la penúltima jornada de LaLiga Santander.

"Lo único que tengo es palabras de agradecimiento hacia los jugadores, cuerpo técnico, afición y club. Yo doy la cara, pero sin el trabajo de todos ellos esto sería imposible. Es una locura lo que está haciendo equipo", dijo en rueda de prensa.

"Si ya era grande tres años seguidos entrando en Europa, la cuarta que sea la Champions, y cómo lo han conseguido, tiene un valor incalculable. Tenemos que disfrutar de estos momentos porque no hay muchos, por suerte lo estamos alargando. El techo cada vez sube más, pero a este equipo no le falta ambición, ilusión y respeto", añadió.

El técnico 'txuri-urdin' quiso destacar el "cómo" de la clasificación entre los cuatro primeros de la Liga. "No es lo que hemos conseguido, sino el cómo. Yo, en el club de mi vida, con muchos jugadores de casa. Para todos los que sienten la Real, Champions, es una locura. No hemos podido ganar en un estadio de Champions, pero no se nos dio del todo mal", afirmó.

"Hoy no sacamos pecho, pero no ha sido este año. El cómo de este equipo es una barbaridad en los últimos cuatro años, es lo que nos hace estar satisfechos", añadió, confesando que, a pesar de que pidió que no hubiera móviles en el primer tiempo, en el segundo tiempo estuvieron atentos a la derrota del Villarreal.