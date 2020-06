Alguacil: "La clave ante el Real Madrid va a estar en recuperar nuestra personalidad"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que la "clave" para poder vencer este domingo al Real Madrid en el Reale Arena (22.00 horas) pasará por "recuperar" la "personalidad" y el "atrevimiento" de antes del parón por la pandemia de coronavirus, que no se han podido ver en la reanudación.

"La clave va a estar en recuperar nuestra personalidad. Tenemos que volver a recuperar nuestra intensidad y nuestras ganas", declaró en rueda de prensa. "Lo único que tenemos que hacer es recuperar nuestra mejor versión. Es falta de fútbol, no es otra cosa. El equipo ha sido capaz este año de superar cualquier tipo de dificultad defensiva o táctica, y en estos dos partidos no hemos sido capaces. Hay que atreverse e intentarlo", añadió.

En este sentido, pidió a sus jugadores "arriesgar más". "No han sido nuestros mejores partidos; tenemos que recuperar el fútbol y el atrevimiento, esa es mi preocupación. Para poder hacer el fútbol que hemos hecho este año necesitamos ser un equipo atrevido, que arriesga. Si no te expones, es difícil sacar los partidos. No estamos finos. Tras la vuelta, hay jugadores que no están finos, y es lo que nos ha llevado a estos dos partidos, en los que no hemos logrado finalizar. Queremos recuperar ese juego y esa confianza individual y colectiva", subrayó.

Así, el técnico vasco apeló a estar "a un nivel técnico de máximo nivel", ya que en esta vuelta están "un pelín más espesos". "Tenemos que ser críticos, y los jugadores también, pero pesimistas, no. Sabemos dónde están los errores, y es un poco de confianza, responsabilidad y juego", manifestó.

Por ello, Alguacil pidió el compromiso de todos sus futbolistas para revertir la situación. "Ahora a nuestros hombres más ofensivos les están tapando mucho más esas líneas de pases. Son otros jugadores los que tienen que asumir la responsabilidad. Esto es un juego colectivo", expresó.

Sobre las opciones de meterse en puestos de Liga de Campeones, recordó que "esto va a ser muy largo para todos". "Estamos donde estamos y quedan nueve partidos. Los jugadores, por todo lo que han hecho, merecen un voto de confianza. Se puede perder tranquilamente contra el Real Madrid, y aun perdiendo, no tengáis la menor duda de que el equipo todavía va a seguir ahí hasta el final. Cuando antes rompas la racha, mucho mejor, pero sobre todo tenemos que recuperar nuestro juego, que nuestros jugadores sean los mismos que antes del confinamiento", expuso.

"SI RECUPERAMOS NUESTRO JUEGO, SEREMOS CAPACES DE PLANTARLES CARA"

En cuanto a su rival de este domingo, Alguacil destacó "el potencial que tienen en todas sus líneas". "Da igual qué jugador juegue, son todos de máximo nivel. Si hay dos equipos que pueden ganar los partidos sin estar al cien por cien son Real Madrid y Barcelona. Es un equipo que aspira a ganar la 'Champions', pero fuimos nosotros los que le eliminamos en Copa, y no hace mucho. Si recuperamos nuestro juego, seremos capaces de plantarles cara, sabiendo que son uno de los equipos más en forma", señaló.

"Es capaz de jugarte de tú a tú, pero tiene atrás a Varane, Sergio Ramos, Mendy y Carvajal, cuatro tíos que son Ferraris. Aunque no estén bien tácticamente, son capaces de solventar con situaciones individuales porque tienen los mejores jugadores. Les eliminamos en Copa, el año pasado perdieron aquí... Yo creo que van a venir con ganas. Seguramente va a haber más espacios, habrá momentos para todo, y a ver si somos capaces de quitarles el balón como el año pasado", continuó.

Por último, el preparador 'txuri urdin' reconoció que no le gustan demasiado las pausas de hidratación. "A nosotros no nos vienen nada bien. Aprovechamos para cambiar cosillas, pero el día pasado del segundo tiempo se juegan 20 minutos. A un equipo como el nuestro, que se jueguen 20 minutos no nos beneficia en nada", concluyó.