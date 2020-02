Alguacil: "Entiendo que el Barcelona no va a poner los 70 millones por Willian José"

Publicado 12/02/2020 14:27:23 CET

Fútbol.- Imanol Alguacil: "Entiendo que el Barcelona no va a poner los 70 millon

Fútbol.- Imanol Alguacil: "Entiendo que el Barcelona no va a poner los 70 millon - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no tiene dudas de que Willian José, jugador que podría interesar al FC Barcelona para ocupar el hueco del lesionado Ousmane Dembélé, seguirá en el club donostiarra "hasta final de temporada" y no cree que el conjunto blaugrana vaya a pagar la claúsula de 70 millones para llevárselo.

"Llevamos mes y pico con este tema y al equipo ni al jugador le han afectado. Esta es una semana más hablando de 'Willy', pero por suerte le tenemos con nosotros", aseguró este miércoles Alguacil en rueda de prensa.

De todos modoso, no se atrevió a "asegurar nada" sobre si el delantero no se irá al Barça. "Si ponen los 70 millones... Pero entiendo que no va a ser así. Ya son muchos días hablando del tema y él quiere seguir con nosotros y entiendo que seguirá hasta final de temporada", zanjó.