Alguacil: "Estamos con mucha más confianza de sacar algo positivo del Bernabéu que el año pasado"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este viernes que visitarán al Real Madrid "con toda la intención" de sacar un resultado positivo, algo que ve más factible que el año pasado cuando ganaron por 0-2 porque su equipo están "con mucha más confianza y convencido" que aquella última vez.

"Vamos al Bernabéu con toda la intención, pero sabiendo que va a ser complicadísimo. Entiendo que nosotros también estamos en un buen momento y los jugadores están con ganas de disputar este partido", señaló Alguacil en rueda de prensa.

El técnico realista recordó que por el estadio madridista ya han pasado muchos equipos y que "los que han sacado algo positivo ha sido a base de sufrimiento y porque ellos no han estado acertados de cara al gol". "A ver si con la idea que tenemos en mente somos competitivos, ellos no tienen su día y buscamos también ese punto de suerte con trabajo, cabeza y corazón", añadió.

El vasco subrayó que tras el parón los jugadores están con "ganas de poder jugar y más siendo un partido bonito contra un equipo en gran momento y con sus jugadores muy en forma". "Es un partido muy importante que afrontamos con la ilusión de poder ser capaces de hincarles el diente", admitió.

El año pasado, con él en su primer partido en el banquillo, se impusieron por 0-2, pero Alguacil no olvida que ahora ambos son "diferentes". "Estamos con mucha más confianza y más convencidos de que podemos conseguir algo positivo, pero eso no quiere decir que vayamos a ganar. Igual nos volvemos con un carro si tienen su día y nosotros no estamos a la altura, porque son capaces de hacerlo ante cualquier rival", advirtió.

"Para algo positivo hay que ir a por el partido de verdad y que sean ellos los que te ganen el partido", añadió el preparador 'txuri urdin', que "entre otras cosas" sabe que deben no tener miedo a su rival. "Pero no vale sólo con eso. Hay que tirar de fútbol, de táctica, de piernas...", indicó.

Por ello, no esconde que "si vas siendo precavido, con el nivel que tienen, de 100 partidos en 99 te van a dominar y generar ocasiones" y para ello ya tienen "claro" tanto él como los jugadores "qué hacer". "A ver si nos vale para que no nos hagan ocasiones y para ver si somos capaces de hacerlas nosotros", agregó Alguacil, que recordó que "no se puede presionar arriba los 90 minutos" y que intentarán "acertar" con los momentos.

El entrenador del conjunto donostiarra confirmó que podrá contar con Mikel Merino y con Martin Odegaard, este último con el que han sido "precavidos" y al que ve bien pese a medirse al Real Madrid, que le tiene cedido en la Real, y la posibilidad de exhibir sus cualidades para el futuro.

"Es un chico muy tranquilo que se ha dedicado a recuperarse con un compromiso terrible y un día a día de recuperación de 5 ó 6 horas diarias. Da gusto ver a un jugador con esas ganas de volver tras una lesión, pero las tiene porque le gusta jugar no porque sea especialmente el Real Madrid", recalcó.

Por otro lado, calificó como "una pena" la baja del colegiado José Luis González González, con el que el equipo ha tenido alguna polémicas, y dejó claro que lo habría hecho "bien", y reconoció que había hablado con Alexander Isak, que fue objeto de insultos racistas durante el Rumanía-Suecia. "Me dijo que no es la primera vez y lo asume con tranquilidad. Es un chico estable y está bien", sentenció.