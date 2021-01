Alguacil: "El fútbol nos debe una y debe ser este año"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "orgulloso" de su equipo por un "partidazo" ante el Barça este miércoles, a pesar de que se les escapó el pase a la final de la Supercopa de España en los penaltis, y apuntó que el fútbol les debe una y que piensan cobrarla esta temporada.

"Todo lo que ha pasado hoy es muy positivo, todo es muy grande, espero que el aficionado de la Real fastidiado como nosotros esté tan orgulloso como yo. Ayer dije que éramos favoritos, hoy lo hemos demostrado. Hemos hecho un partidazo. Los amantes del fútbol han disfrutado de este partido. Esto nos ayuda, no hay duda, a crecer. Hemos hecho un partido como para pasar a la final", dijo.

El preparador vasco compareció en rueda de prensa sonriente, a pesar de la derrota en un partido abierto, con ocasiones y que se decidió en los penaltis en el Nuevo Arcángel de Córdoba. "No va a ser por no trabajar, por no insistir y por no creer, el fútbol nos debe una, y esa una debe ser este año. Vamos a dar la vuelta a esto", apuntó.

"Ha estado enorme. Mucha gente estaba en el vestuario llorando y es normal, sentimos así esta camiseta y este escudo. Es normal que esté así (Oyarzabal), hundido, a la vez muy orgulloso. Para mí es un orgullo ser el entrenador de esta Real Sociedad, tenemos que estar muy satisfechos por lo que hemos hecho. Venimos compitiendo desde hace tiempo, solo tengo palabras de elogio a los aficionados por el respeto que nos están demostrando", añadió.

"Sentía desde ayer (la victoria) por eso nos duele, hoy se ha demostrado cómo compite este equipo. Ha sido de un nivel increíble, de un ritmo brutal, concentrados. Si alguno se merecía ganar el partido era la Real. No hemos acertado, las hemos tenido clara, y al final la lotería de los penaltis que hay que darle mérito a su portero y lanzadores", terminó.