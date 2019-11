Alguacil: "Me voy contento con la propuesta de mi equipo"

Publicado 23/11/2019 23:21:16 CET

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, hizo una lectura positiva de la visita al Santiago Bernabéu, pese a la derrota por 3-1, y afirmó marcharse "contento" por la "propuesta" de su equipo, además de calificar como "muy bueno" el juego del Real Madrid, algo que valora así desde el comienzo de temporada.

"El Real Madrid te deja atacar poco, aunque creo que era injusto que en la primera parte acabase con 1-1. Luego es verdad que hemos sufrido en algunas fases e incluso que pudimos empatar, pero me voy contento con la propuesta del equipo y de cómo nos hemos presentado aquí", resumió Alguacil en sala de prensa.

"Es una pena que, con la calidad de los jugadores en ambos equipos, no sólo en el Madrid, los tres goles hayan sido feísimos. Después de recibir el segundo no hemos bajado los brazos, se ha roto el partido y antes del 3-1 hemos tenido dos clarísimas para empatar. Pero en este estadio hay que estar acertados en el área. Ellos han estado mejor y se han llevado los tres puntos", indicó.

Alguacil, sin embargo, rechazó que el físico o el parón por selecciones haya pasado factura a sus jugadores. "El físico viene añadido por el ánimico, lo que ha sido un mazazo han sido los dos goles. El partido se ha roto para los dos lados. En ese 'romperse' hemos tenido opciones claras para haber empatado. Seguramente nos hubiera dado más fuerza y más ánimo, pero no pudo ser", dijo.

Preguntado por Odegaard, que estuvo por debajo del nivel de esta temporada, el técnico 'txuri urdin' aseguró que lo que cambió este sábado es "un rival poderosísimo enfrente". "Hoy le han faltado cosas, pero como le han faltado al resto del equipo. Por ejemplo ese último pase o el remate, pero en ningún momento ha sido superado. Lo que pasa es que delante tuvimos un rival de 'Champions'", añadió.

Por último, Alguacil dijo que ha visto "muchos partidos" del Real Madrid y no coincide con las críticas recibidas. "Entiendo que aquí era criticado pero yo he visto esos partidos y aunque no tuvo resultados holgados hizi buen juego y no se le dio valor. Ahora es una consecuencia de aquel buen trabajo que iniciaron desde el principio de temporada", finalizó.