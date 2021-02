Alguacil: "Al menos hemos lavado nuestra imagen"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó la eliminación en la Liga Europa pero destacó haber "lavado" la imagen del equipo ante el Manchester United (0-0) después del abultado 0-4 conseguido en el partido de ida de los dieciseiavos de final.

"No me voy contento porque queríamos ganar, pero hemos conseguido uno de los dos objetivos que era lavar la imagen. Hemos jugado sin complejos sabiendo que la eliminatoria estaba como estaba. Quiero felicitar a mis jugadores, espero que hoy sí que estén orgullosos de la imagen que hemos dado", dijo en declaraciones a Movistar.

"Lo de Turín sí que fue un palo duro y ya dije que -seguramente- no estábamos tan lejos del Manchester. Hoy lo hemos demostrado y en ese sentido me voy satisfecho", añadió el técnico 'txuri urdin', que restó importancia al fallo de Oyarzabal desde el punto de penalti. "No pasa nada porque falle uno de vez en cuando. Mikel le va a dar la vuelta a esto, todos fallamos y esto es parte del juego", comentó.

"Ese penalti nos hacía -si cabe- creérnoslo un poco más todavía, estábamos haciéndolo bien, jugando de tú a tú y queríamos ganar, estaba claro. ¡Quién sabe lo que hubiera pasado metiendo un gol! Aunque repito que la eliminatoria estaba prácticamente sentenciada", agregó Alguacil.

En otras cuestiones, el técnico de la Real dijo que deben "centrarse" en la Liga, pero fue "realista" con el objetivo. "¿Puestos de Champions? No porque creo que Barcelona, Real Madrid, Atlético y Sevilla están a otro nivel. "Cuando queden cinco jornadas empezaremos a mirar la clasificación porque ahora no sirve de nada".

Por último, Alguacil dijo que "el tiempo dirá" si la Liga española ha perdido nivel respecto al resto de Europa. "El tiempo dirá si la Liga está perdiendo fuerza en Europa. Nosotros hemos quedado eliminados pero entiendo que el rival que teníamos delante era de 'Champions'. Y todavía queda la vuelta para todos los de la Liga de Campeones. Vamos a esperar a que el tiempo diga", finalizó.