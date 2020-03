Alguacil: "Vamos a tener que hacer dos goles para estar en la final"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey de este miércoles ante el CD Mirandés en Anduva es "el más importante de los últimos años" para el club, y que por ello la "responsabilidad es terrible" y "la ambición y la ilusión son máximas", y se ha mostrado convencido de que tendrán que hacer "por lo menos dos goles" para avanzar a la final.

"Vamos con el objetivo de ganar. No va a ser suficiente con un gol, vamos a tener que hacer por lo menos dos goles. El equipo ha demostrado durante todo el año que jugando fuera es capaz de hacerlo. El equipo va a salir a ganar el partido", declaró en rueda de prensa. "Creo que va a ser un partido de goles por lo que transmiten los dos equipos", añadió.

En este sentido, el preparador del conjunto donostiarra recalcó que deberán vencer, a pesar del favorable 2-1 de la ida, para pasar. "Son muchos años sin llegar a una final, estamos a un partido de poder conseguirlo. Somos el club más grande, con una afición ilusionadísima, con el equipo ganando todos los partidos. Sabíamos que para llegar a la final esta competición nos iba a obligar a ganar todos los partidos", indicó.

El técnico vasco, que tiene claro el once inicial, explicó que ve a sus jugadores "muy centrados" y "apretando para hacerse un hueco y meterse". "El equipo va como un tiro", advirtió. "El cosquilleo existe desde hace tiempo. Es el partido, a día de hoy, más importante de los últimos años. Vamos a ver si somos capaces de sacarlo adelante y de que no sea el más importante en lo que queda de temporada", señaló en relación a una posible final en La Cartuja.

"Tengo ganas de que llegue ya el momento, de que estemos ya en la final. Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad única y no sabemos cuándo llegará la siguiente; es esta la que tenemos que disfrutar y sufrir. La responsabilidad es terrible, pero la ambición y la ilusión también son máximas", expuso.

"EL MIRANDÉS ESTÁ CONVENCIDO DE QUE NOS VA A GANAR 3-0"

En otro orden de cosas, Alguacil aseguró que no deberán fiarse de su rival de este miércoles, que ha eliminado ya a tres 'Primeras' en su casa. "Ellos están convencidos de que nos van a ganar 3-0. Han eliminado al Celta, al Sevilla y al Villarreal, pero enfrente tienen un equipo que está convencido también de que va a ganar el partido", dijo sobre el cuadro burgalés.

Además, rechazó "mitos" sobre el estado del césped de Anduva y espera que esté "en perfectas condiciones", y rechaza que la presión de la afición local vaya a pesar en sus jugadores. "El equipo es maduro y sabe lo que se juega, vamos a ser nosotros mismos. Estoy convencido de que vamos a hacer el partido que queremos. Es verdad que ellos los partidos de Copa los han solventado bien, pero en liga llevan unos cuantos partidos sin conseguir la victoria. Vamos con todo el respeto del mundo, pero hace poco fuimos al Bernabéu y ganamos 3-4", analizó.

El entrenador 'txuri urdin' apuntó también que dentro de su manera de jugar, habrá "matices". "Hay veces que juegas más por dentro, otras por fuera, más profundo, pero con una idea muy clara: competir y ganar. Vamos a ver lo que proponen ellos, yo creo que parecido a lo que hicieron aquí. Vamos a ver si estamos acertados en los momentos importantes. Vamos a necesitar hacer dos goles para poder ganar el partido y pasar a la final", insistió.

Por último, resaltó las ocasiones que tuvieron en el choque de ida. "No sé si será una copia o no del partido de ida. Tuvimos espacios y oportunidades para hacer daño y no los supimos aprovechar porque no estuvimos acertados. Tuvimos infinidad de ocasiones para generar muchísimo más de lo que generamos. Este equipo, ante presiones muchas más fuertes y ante equipos que nos han presionado más, ha tenido más situaciones claras de gol", concluyó.