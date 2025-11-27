Alina Iagupova rescinde su contrato "de mutuo acuerdo" con el Valencia Basket

Archivo - Alina Iagupova, durante un partido con el Valencia Basket. - VALENCIA BASKET - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora ucraniana Alina Iagupova abandona el Valencia Basket, después de rescindir el contrato "por mutuo acuerdo" que le unía hasta el final de temporada con el club valenciano, al que llegó en el mes de enero de 2024 y con el que ha logrado cuatro títulos, entre ellos los dos últimas ediciones de la Liga Femenina Endesa.

"Valencia Basket quiere agradecer Alina Iagupova su trabajo y esfuerzo durante sus dos años en el club, etapa que ahora termina tras la rescisión por mutuo acuerdo de su contrato, que finalizaba al término de la presente temporada", ha anunciado este jueves el equipo 'taronja' en un comunicado.

Iagupova llegó al Valencia Basket en enero de 2024 para ayudar al club de cara al final del curso. La alero ucraniana tuvo un rendimiento inmediato, siendo muy importante en el primer título de Copa de la Reina de la entidad valenciana y para cerrar el triplete con el título de Liga Femenina Endesa.

El pasado curso amplío su palmarés con la consecución de la Supercopa Femenina Endesa y, de nuevo, el título de liga, junto con la primera clasificación a una semifinal de la Euroliga del equipo 'taronja'. Iagupova se despide del Valencia Basket con unos promedios de 10,7 puntos, 3 asistencias y 1,5 robos por partido.

"El club quiere desearle la mayor de las suertes a Alina en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Alina!", ha finalizado el comunicado del equipo valenciano.