Allan Saint-Maximin deja el América mexicano después de que sus hijos sufrieran episodios racistas

Archivo - Newcastle United's Allan Saint-Maximin during the English championship Premier League football match between Newcastle United and Aston Villa on February 13, 2022 at St James' Park in Newcastle, England - Photo Malcolm Mackenzie / ProSportsImage - Malcolm Mackenzie/Pro Sports I/AFP7/Europa Press

LONDRES, 1 Feb. (dpa/EP) -

El delantero francés Allan Saint-Maximin ha abandonado el Club América mexicano de mutuo acuerdo tras denunciar que sus hijos fueron víctimas de episodios racistas.

A principios de esta semana, el jugador de 28 años, exfutbolista del Mónaco y del Newcastle, publicó en redes sociales que su familia había sido objeto de acoso. Saint-Maximin, que también ha jugado en el Al-Ahli y el Fenerbahçe desde que dejó St James' Park en 2023, denunció lo ocurrido.

"El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Me atacan, y no hay problema; crecí, aprendí a luchar contra los ataques. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y es que se metan con mis hijos. Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé para asegurarme de que se les respete y se les quiera, independientemente de su origen o del color de su piel", escribió.

"El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad. Así que a aquellos que se atrevieron a meterse con mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a los míos, y no hay persona ni amenaza que me asuste", concluyó.

El entrenador del Club América, el brasileño André Jardine, deseó suerte al futbolista francés. "En cuanto a Maximin, es un jugador fantástico, tiene la capacidad de jugar en cualquier liga del mundo. Le deseamos todo lo mejor", afirmó.