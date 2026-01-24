Almada: "Si cometemos distracciones ante el Barça, lo vamos a pagar carísimo"

Archivo - Guillermo Almada, head coach of Real Valladolid, gestures during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Valladolid at Nuevo Mirandilla stadium on November 9, 2025, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha asegurado que si el equipo comete "distracciones" este domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou lo pagará "carísimo", y cree que deberán hacer un partido "perfecto" para tener opciones ante los azulgranas.

"Hago un balance no solo de los resultados, aunque sea lo más importante, y hemos marcado cierta superioridad sobre los rivales en el juego. Sé perfectamente que vamos a tener que hacer un partido perfecto por la calidad que tiene el Barça, por el lugar donde jugamos, pero son de los partidos más disfrutables para los jugadores. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la fiesta e intentar ganar", declaró en rueda de prensa.

Además, invitó a afrontar el duelo "con optimismo". "Hay que seguir peleando los partidos desde el primer minuto hasta el 90 y demostrar cosas de adentro hacia afuera, sabiendo que tenemos que hacer un partido perfecto por la calidad que tiene el rival", indicó. "Hemos analizado las muchas cosas buenas que hicimos durante el último partido y otras que no hicimos tan bien. La disposición de los jugadores ha sido muy buena, la entrega, y el aspecto tensional es el que indudablemente tenemos que mejorar, porque hemos cometido algunas distracciones que nos han costado carísimas", recalcó.

En este sentido, resaltó que les ha faltado "efectividad en momentos claves". "Los rivales no nos perdonaron en situaciones que cedimos por distracciones. Si seguimos cediendo posibilidades sin mucha creación, terminaremos cediendo puntos como nos pasó en los partidos anteriores. En los cuatro nos quedaron sensaciones ambiguas, porque podíamos haber ganado por lo que hicimos dentro de la cancha. Son situaciones que seguimos mejorando e intentando mejorar y trabajar a diario para que no se repitan", manifestó.

Sobre si le preocupa más la falta de gol o los problemas defensivos, el técnico uruguayo afirmó que "las dos cosas". "Nos preocupamos tanto de mejorar el andamiaje ofensivo como de trabajar en defensa. La seguridad defensiva es un aspecto importante y el otro día aparecieron algunas distracciones que no nos habían pasado en los partidos anteriores, que nos terminaron costando caras. Si cometemos las distracciones que cometimos el otro día con el Barcelona, lo vamos a pagar carísimo por la calidad que tiene el rival", expresó.

"Hay que tratar de sacarles la pelota, jugar nosotros, por ahí pasa la cosa. Después estar muy concentrado, tratar de hacer un equipo corto en el momento que perdamos el balón. Ellos, aparte de su calidad, tienen mucha intensidad en su juego. Vamos a tener que estar muy concentrados. En definitiva, tratar de jugar mejor que ellos. Soy optimista por naturaleza y creo mucho en el trabajo. Aunque se nos van a presentar muchas dificultades en el partido, tenemos que saber sortearla e ir con todo el optimismo para intentar ganar y jugar mejor que ellos", prosiguió.

Por otra parte, Almada no esquivó el tema de la suplencia de Santi Cazorla. "Hay un jugador que está mejor que él, que es Reina, porque nos da varias circunstancias buenas de juego, no solo con la pelota sino en la presión. Son elecciones que tenemos. Lo hemos hablado con Santi, él está también de acuerdo con estas decisiones por lo que ve en la cancha", expuso.

"Siempre intentamos poner a los que vemos mejor. A veces tienes que defenderte con la pelota, a veces con la intensidad, con la presión, con los hombres... va variando un poco la situación. Lo que nos castigó el otro día con Osasuna fueron las distracciones y las pelotas aéreas que sabíamos que nos iban a tratar de hacer daño. Lo intentamos trabajar pero no encontramos las soluciones que debíamos tener en el partido", continuó.

Por último, sobre el mercado invernal, confesó que le gustaría incorporar a "algún hombre más en la ofensiva", y reconoció que hay "ciertos límites salariales" que maneja "la parte directriz". "Me imagino que si pudieran traer algún jugador que estuviera ya adaptado y conociendo la liga española, lo hubiesen traído", dijo sobre el hecho de que los tres fichajes llegasen desde América.

"Sé que están haciendo ingentes esfuerzos porque nos noto inquietos. Se ha conversado con algunos jugadores que ya estaban en LaLiga pero que lamentablemente no tuvieron un buen final. Tenemos que tratar de adaptarlos rápido al plantel y a LaLiga. Ojalá que la adaptación de Thiago, que ya estaba entrenando con el Villarreal desde hace un tiempo, sea rápida y nos dé ese rendimiento que necesitamos en la parte ofensiva", añadió sobre el centrocampista argentino Thiago Fernández, que viajará con el equipo pero que no estará disponible hasta "el próximo partido".