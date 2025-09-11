Almeida aprieta la lucha por la general de La Vuelta en la crono de Valladolid

El ciclista Filippo Ganna durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). La contrarreloj individual de hoy ha sido modificada para garantizar la seguridad y ha pasado de 27,2 kilómetros a 1 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano del Ineos Granadiers Filippo Ganna se ha llevado este jueves la victoria en la decimoctava etapa de La Vuelta, contrarreloj disputada íntegramente en la ciudad de Valladolid sobre 12,2 kilómetros, después de que la organización recortara la distancia, mientras que Joao Almeida (UAE Team) redujo su distancia en 10 segundos con respecto a Jonas Vingegaard (Team Visma), que sigue líder.

El especialista contra el crono Filippo Ganna, actual campeón de Italia y dos veces del mundo en la especialidad, consiguió en Valladolid su segunda victoria de etapa en La Vuelta. Un triunfo que cimentó en el tramo final del recorrido en el que fue mucho más rápido que sus principales rivales en la etapa, Jay Vine (UAE Team), Joao Almeida (UAE Team), Bruno Armirail (Decathlon AG2R) e Ivo Oliveira (UAE Team), que cerraron el Top-5. Ninguno de ellos podría con el tiempo de 13'00'', y una media de 56,2 km/h, marcados por el italiano.