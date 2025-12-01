Almeida: "Ayer perdimos el liderato en esta ciudad y mañana esta ciudad recuperará el liderato en Barcelona"

José Luis Martínez-Almeida - EUROPA PRESS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó este lunes que tras el empate del Real Madrid este fin de semana en Girona, la ciudad madrileña perdió "liderato", pero que este martes lo "recuperará en Barcelona" gracias a una hipotética victoria del Atlético de Madrid, además de destacar el trabajo del técnico blanco, Xabi Alonso, porque "es un grandísimo entrenador".

"Ayer perdimos el liderato en esta ciudad y mañana esta ciudad recuperará el liderato en Barcelona", manifestó el primer edil madrileño en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte.

Sobre la racha de tres empates consecutivos cosechados por el conjunto blanco, Almedia le restó importancia. "Es que tendemos mucho a dramatizar". "El Real Madrid, quieras o no, va prácticamente líder en la Liga, está clasificado entre los ocho primeros en la Champions... de ser yo madridista tendría un poco más de tranquilidad", indicó el alcalde de la capital.

"Creo que Xabi (Alonso) es un grandísimo entrenador, que allí donde ha estado ha triunfado y que por tanto, cómo no va a triunfar en el Madrid. Lo que pasa es que en el Real Madrid todo se dimensiona a lo grande", concluyó Almeida.

