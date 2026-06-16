Almeida: "La F1 eligió Madrid porque somos la capital mundial del deporte"

Isabel Diaz Ayuso and Jose Luis Martinez-Almeida during the presentation of the Madring F1 circuit at IFEMA on June 16, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este lunes que el objetivo era "organizar el mejor Gran Premio del calendario" de la Fórmula 1 y tener "el mejor circuito", y en ambas metas ha "cumplido" con Madring, donde se celebrará el GP de España, del 11 al 13 de septiembre, convencido de que la competición eligió la ciudad española porque es "la capital mundial del deporte".

"Queríamos organizar el mejor GP del calendario y hemos cumplido. Queríamos el mejor circuito y hemos cumplido. Es un trazado extraordinario. La F1 eligió a Madrid, suya era la decisión final, y lo decidieron porque somos la capital mundial del deporte. Teníamos que conseguir que 40 años después no solo volviera la F1 a Madrid, sino que fuera la mejor carrera", dijo en la presentación oficial del trazado en Ifema Madrid.

El regidor relató que "ha sido un trabajo continuado en el tiempo" lo que ha hecho posible este proyecto. "Nos parecía complicado que pudiera hacerse realidad en aquel momento, pero hoy lo es, gracias al trabajo constante de Ifema. Y la Comunidad es el mejor socio que podemos tener, hubiera sido imposible sin la lealtad entre ambas instituciones", defendió, antes de mencionar también a la Cámara de Comercio, "el auténtico motor de transformación de la sociedad".

"Esta ciudad ha pasado un test de estrés en las últimas semanas, con la visita del Papa, y por eso sabemos que responderemos en la misma línea y que será un éxito", auguró Almeida sobre el GP en la capital española. "Prestémonos a celebrar este trazado, la curva Monumental, pero lo mejor está por venir y siempre será de la mano de F1 y de este GP de España", concluyó.