Almeida: "Madrid está en un buen momento y en un constante proceso de reflexión para continuar adelante"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante una visita al Puerto Seco, a 4 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). La visita forma parte de la campaña electoral para los comicios autonómicos d - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió este jueves que la capital española "está en un buen momento" y "en un constante proceso de reflexión para continuar adelante", porque "cada ciudad debe encontrar su ventaja competitiva", y la de la Madrid es "el equilibrio".

"Madrid está en un buen momento, y estamos en un constante proceso de reflexión para ver cómo puede continuar adelante. Vamos a tener una competición que se resume en que nuestro futuro pasa por retener y atraer el mayor talento para generar una ciudad cada día mejor", advirtió Almeida en 'The Forum', un evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

El alcalde relató que "cada ciudad tiene que encontrar su ventaja competitiva". "Y la de Madrid la podríamos resumir en la palabra equilibrio, entre las oportunidades económicas y las oportunidades para vivir extraordinariamente bien. No hay una ciudad que ofrezca ese equilibrio", celebró.

"Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de que las personas entienden que Madrid les ofrece la mejor vida posible. Y una de las patas es el entretenimiento y el deporte. Son dos ejes distintos pero complementarios. La experiencia en Madrid difícilmente se puede comparar con otras ciudades", agregó.

Almeida ensalzó el papel del Atlético de Madrid en este proceso, construyendo esa Ciudad del Deporte, "el complejo de ocio y deporte más importante que va a tener una ciudad". "Es un gran ejemplo, como el Estadio Santiago Bernabéu, todo nos garantiza poder seguir generando las mejores condiciones de ciudad. La industria del deporte va a ser uno e los grandes conductores que vamos a tener en el futuro", concluyó.