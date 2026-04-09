Almeida, Romay, Beirán y Pedroche apadrinan la presentación de la Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los exbaloncestistas Fernando Romay y José Manuel Beirán y la presentadora Cristina Pedroche han apadrinado la presentación de la Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer. - MADRID EN MARCHA CONTRA EL CÁNCER

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los exbaloncestistas Fernando Romay y José Manuel Beirán y la presentadora Cristina Pedroche han apadrinado este jueves la presentación de la XIII carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, que se celebra el 19 de abril bajo el lema 'Demos un paso más'.

Este año, la carrera Madrid en marcha Contra el Cáncer aspira a superar el récord de participación con más de 32.000 corredores que se unirán para aportar su esfuerzo y compromiso con la investigación oncológica y el apoyo a las personas con cáncer.

En línea con el mensaje lanzado el pasado 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, en esta edición, la Asociación Española Contra el Cáncer, pone el foco en la humanización de la atención oncológica. Como ha señalado Jaime Salaveriri, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid, "el cáncer no solo afecta a la salud física, sino que tiene también un profundo impacto emocional y social".

"Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer impulsa un modelo de atención integral centrado en la persona, basado en su dignidad, su bienestar y un trato cercano y respetuoso durante todo el proceso de la enfermedad", añadió.

Esta carrera permitirá recaudar fondos para seguir ampliando estos recursos y, al mismo tiempo, dar visibilidad a las necesidades de las personas con cáncer y sus familiares y lanzar un mensaje de apoyo y acompañamiento.

En su intervención José Luis Martínez-Almeida destacó que la AECC es la primera institución en España en dedicar fondos a la investigación en cáncer. "Estamos hablando de más de 157 millones de euros invertidos", subrayó Martínez-Almeida.

Por su parte, el doctor Jesús García-Foncillas, investigador y director del departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha destacado la importancia de seguir impulsando la investigación contra el cáncer, y ha subrayado la necesidad de incorporar la voz del paciente en los procesos de investigación para que los avances científicos respondan también a sus necesidades reales.

Ángel Carrasco, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación, ha explicado cómo el ejercicio físico durante el tratamiento es una herramienta terapéutica avalada científicamente que ayuda a mejorar la calidad de vida, la fuerza física, la fatiga y el bienestar emocional de las personas con cáncer.

"Cada vez hay más pacientes que participan en la carrera, este año se han unido 25 nuevos corredores que estarán el próximo 19 de abril en la Plaza de Colón con muchas ganas de dar un paso más", ha anunciado Carrasco.

En el segundo bloque, centrado en el componente humano de la carrera, una corredora que participó en la edición anterior ha compartido su experiencia personal, recordando que se trata de una carrera llena de emoción en la que cada participante corre por una historia o una persona.

Emocionante ha sido también la intervención de la presentadora Cristina Pedroche que ha hecho pública su participación en esta edición, motivada por el impacto social del evento y por la importancia de apoyar a quienes conviven con la enfermedad y sus familiares y precisamente por eso ella lo hará corriendo en familia junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz.

La presentación ha contado además con la participación de dos mitos del Real Madrid de baloncesto, Fernando Romay y José Manuel Beirán, que se han vuelto a reunir para sumarse a esta causa y dar "un gran paso" juntos frente al cáncer.

Los exjugadores han querido dejar su huella simbólica en el evento con un mensaje de apoyo y esperanza recordando que el espíritu de equipo y la unión de la sociedad son claves. Estas huellas se unen a las firmadas por rostros conocidos del deporte, la cultura y los medios de comunicación como el presidente del COE, Alejandro Blanco, y la directora general de ADO, Jennifer Pareja, entre otros.