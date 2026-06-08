Almería y Castellón dirimen la lucha por la final

Castellón-Almería - LALIGA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

UD Almería y CD Castellón resuelven este martes en el UD Almería Stadium (21.00 horas/DAZN y Movistar+ LaLiga) la primera de las semifinales del 'Playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, una eliminatoria con todo en juego después del empate de la ida en el SkyFi Castalia pero a la que los andaluces acuden con la ventaja de jugar en casa y de haberse clasificado más arriba.

Los rojiblancos, terceros clasificados de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, y los castellonenses, sextos tras esas 42 jornadas, firmaron tablas en el primer duelo entre ambos, en el que el conjunto 'orellut' se adelantó justo antes del descanso con un gol de Fabrizio Brignani y en el que los de Rubi igualaron en el minuto 66 gracias a Sergio Arribas, Pichichi de Segunda (1-1).

Así, todo deberá decidirse en tierras andaluzas, con clara ventaja para el equipo local, que se jugará todo al calor de su público y que, además, sería el gran beneficiado en caso de que todo acabase igualado; si el encuentro termina en empate, habrá prórroga y, si este persiste, pasará de ronda el equipo mejor clasificado en la temporada regular, es decir, el Almería.

En juego, un billete para la final por el ascenso ante Málaga CF o UD Las Palmas, donde se decidirá el conjunto que acompañe a Real Racing Club de Santander y a RC Deportivo a la máxima categoría del fútbol español. Los almerienses buscan volver a Primera tras pisarla por última vez en la temporada 2023-24, mientras que el Castellón sueña con regresar a la élite 35 años después -desde el curso 1990-91-.

"La presión que añade al rival el ambiente que vivimos en Castellón quedó de manifiesto y ahora nos toca a nosotros. Pido a todo el almeriense que pueda que venga a animar con toda la fuerza del mundo porque les necesitamos. A estas alturas tienen que venir a animar y no a pensar. Les pido que animen, animen y animen y que lo que tenga que pasar en el campo ya irá sucediendo", solicitó Rubi, que confirmó la baja por lesión del centrocampista portugués André Horta.

Por su parte, los albinegros están obligados a ganar si quieren alargar su postemporada, todo en una cita en la que no podrán contar con el francés Jérémy Mellot, por lesión, ni con los extremos Brian Cipenga y Awer Mabil, ya concentrados con Congo y con Australia para el Mundial.

"El encuentro de ida nos tiene que servir como espejo. Hemos demostrado que somos capaces de generar ocasiones, pero necesitamos más acierto para llevarnos la eliminatoria", señaló el técnico del conjunto castellonense, Pablo Hernández. "Sé que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida. Nos merecemos vivir estos momentos por todos los años de sufrimiento que hemos tenido", concluyó.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel de la Fuente.

CD CASTELLÓN: Matthys; Brignani, Jiménez, Brignani, Sienra; Calatrava, Gerenabarrena, Barri, Santiago; Camara y Jakobsen.

--ÁRBITRO: González Esteban (C.Vasco).

--ESTADIO: UD Almería Stadium.

--HORA: 21.00/DAZN y Movistar+ LaLiga.