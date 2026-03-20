El Almería gana con un jugador menos en Huesca y aprieta por el segundo puesto

Archivo - Leo Baptistao of UD Almeria celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cordoba CF and UD Almeria at Nuevo Arcangel stadium on January 12, 2025, in Cordoba, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería ha vencido este viernes por 1-3 en su visita a la SD Huesca para abrir la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, donde la victoria ha situado de manera provisional a los almerienses en la segunda plaza a costa del RC Deportivo de La Coruña, dejando a los oscenses todavía en la zona de descenso.

En El Alcoraz, Léo Baptistão marcó para los visitantes en el 11' al cazar dentro del área un rechace del portero tras cabalgada y disparo de Dion Lopy. Aunque empató Dani Ojeda en el 23' con un derechazo cruzado y raso desde el balcón del área, volvió a ponerse el Almería por delante en el marcador con un penalti transformado por Sergio Arribas en el 33'.

La expulsión de Baptistão por roja directa en el 57' puso en apuros al conjunto andaluz, pero Lopy dejó su triunfo visto para sentencia con el 1-3 en el minuto 73, lanzando él mismo un contragolpe que culminó con una picadita ante la salida del portero rival. Este resultado situó al Almería con 55 puntos, mientras que el Huesca se quedó con 31 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 31 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Almería 1-3.

-Sábado 21.

Leganés - Ceuta 14.00 horas.

Racing de Santander - Albacete 16.15.

Andorra - Eibar 16.15.

Cádiz - Málaga 18.30.

Deportivo de La Coruña - Zaragoza 21.00.

-Domingo 22.

Burgos - Córdoba 14.00.

Mirandés - Valladolid 16.15.

Real Sociedad B - Granada 16.15.

Las Palmas - Sporting de Gijón 18.30.

-Lunes 23.

Castellón - Cultural Leonesa 20.30.