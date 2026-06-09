El Almería jugará la final por el ascenso

Almería-Castellón - LALIGA

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería jugará la final del 'Playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports después de vencer este martes en casa, en el partido de vuelta de las semifinales, al CD Castellón (3-2), un encuentro en el que los de Rubi se repusieron a un 1-2 en contra y sellaron el pase, sin necesidad de prórroga, con un cabezazo del Stefan Dzodic en el descuento.

En el UD Almería Stadium, tras el 1-1 de la ida en el Skyfi Castalia, Adrián Embarba adelantó a los locales justo antes del descanso, pero Cala y Sienra consiguieron darle la vuelta a la contienda. Alex Muñoz, a diez minutos del final, consiguió el empate y ya en el 94, el centrocampista francés apareció para evitar el tiempo suplementario y citar a los almerienses con Málaga CF o UD Las Palmas.

El cuadro 'orellut' salió a por todas en el UD Almería Stadium y en solo cuatro minutos ya había generado una ocasión clarísima en un pase de la muerte de Adam Jakobsen a Ousmane Camara que interceptó en el último momento Ely para despejar a saque de esquina. Solo unos minutos después, Pablo Santiago colgó un balón al área y Daijiro Chirino tocó lo justo para neutralizar la nueva oportunidad castellonense.

Antes de la media hora, un lance entre Miguel de la Fuente y Alberto Jiménez acabó con el delantero almeriense con un corte en la boca por un codazo del segundo, aunque el colegiado no pitó nada. Casi sin solución de continuidad, Leo Baptistao perdonó el primero de la noche al írsele el último control cuando ya encaraba portería.

Ely y Bonini, en el 34, evitaron bajo palos el tanto del Castellón, en una jugada que finalmente fue invalidada por haber salido el esférico por línea de fondo antes del centro, pero fue la respuesta de los de Rubi la que consiguió terminar de con éxito, cuando Lopy asistió a Adrián Embarba, que se adentró en el área y sacó un disparo alto que no pudo detener Matthys (min.41). En el tiempo extra, Andrés Fernández todavía tuvo que aparecer para despejar de puños un zurdazo de Cala.

Al regreso de vestuarios, Cala animó la eliminatoria gracias a un centrochut raso por la derecha que se coló en el fondo de las mallas para hacer el empate (min.57). Ya en el 69, en una falta lejana, Ronaldo, recién ingresado al terreno de juego, puso el balón al palo corto y Agustín Sienra, metiendo el pie derecho, remontaba el 'Playoff' para el conjunto 'orellut'.

Los locales se volcaron en busca del empate y se encontraron con el larguero en el 79, en un chut de Marcos Luna, y hallaron premio a diez minutos del final del encuentro. En un centro desde la derecha, De la Fuente peinó el esférico y Álex Muñoz, de volea, establecía el 2-2 que forzaba momentáneamente la prórroga (min.80).

Ya el descuento, Nico Melamed colgó una pelota al área y Dzodic, en el segundo palo, metió la cabeza para sorprender a Matthys y desatar la locura en el antiguo Juegos Mediterráneos (min.94). Alberto Jiménez, en la última jornada del partido, rozó el empate para el Castellón, pero su cabezazo se marchó fuera. El Almería jugará la final por el ascenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UD ALMERÍA, 3 - CD CASTELLÓN, 2 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Chirino (Luna, min.75), Ely, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic, Lopy (Nico Melamed, min.75); Baptistao (Morcillo, min.67), Arribas, Embarba (Arnau, min.67); y De la Fuente (Thalys, min.91).

CD CASTELLÓN: Matthys; Sienra (Alcázar, min.84), Brignani, Alberto, Raúl Sánchez (Suero, min.84); Barri (Álvaro, min.97), Gerenabarrena (De Nipoti, min.97); Santiago (Ronaldo, min.68), Cala; Jakobsen y Camara.

--GOLES:

1-0, min.41: Embarba.

1-1, min.57: Calatrava.

1-2, min.69: Sienra.

2-2, min.80: Álex Muñoz.

3-2, min.94: Dzodic.

--ÁRBITRO: González Esteban (C.Vasco). Amonestó a Chirino (min.37), a Lopy (min.66), a Ely (min.74) y a Nico Melamed (min.95) por parte del Almería y a Barri (min.87) por parte del Castellón.

--ESTADIO: UD Almería Stadium. 17.007 espectadores.