Almería y Málaga viven la batalla final por Primera

Málaga-Almería - LALIGA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UD Almería y Málaga CF, tercer y cuarto clasificados de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, resuelven este sábado en el UD Almería Stadium (21.00 horas/DAZN y Movistar Plus) la final del 'Playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, en un partido de vuelta con todo por decidir después del empate de la ida en el Estadio de la Rosaleda.

Tras cumplir los pronósticos en semifinales, almerienses y malagueños se quedaron sin pólvora el pasado fin de semana (0-0) en el arranque de la eliminatoria final, en un encuentro en el que las defensas y, sobre todo, el miedo al error mandaron frente al habitual buen hacer ofensivo de ambos conjuntos, segundo y tercer equipos más goleadores de la temporada regular.

Un potencial que deberán poner en funcionamiento en el último encuentro de la campaña, el que dictaminará cuál de los dos equipos andaluces acompañará el próximo curso a Real Racing Club de Santander y a RC Deportivo en la máxima categoría del fútbol español.

Ahora, el antiguo Juegos Mediterráneos decidirá una eliminatoria a la que los de Rubi llegan con ventaja por su mejor clasificación tras 42 jornadas. Así, si tras los dos partidos todo termina en empate y si este persiste después de disputarse la prórroga, el billete para Primera será para el Almería, que acabó el curso con un punto (74) de renta sobre el cuadro boquerón (73).

Por ello, una victoria o un empate favorecen al cuadro indálico, que quiere volver a LaLiga EA Sports tras pisarla por última vez en la temporada 2023-24 y que se agarra al potencial ofensivo de hombres como Leo Baptistao, Sergio Arribas, Adrián Embarba y Miguel de la Fuente para tratar de imponerse a los malaguistas.

Los de Juan Funes, por su parte, sueñan con regresar a la máxima categoría del fútbol español nueve temporadas después y confían en un grupo de futbolistas mucho más jóvenes y menos experimentados pero con ambición, con el delantero Carlos Ruiz 'Chupete' como máximo exponente.

Durante la temporada regular, ambos se repartieron los triunfos, con los malagueños imponiéndose en la primera vuelta en casa (2-1) y los almerienses reinando en la segunda (3-2). Tras el 0-0 de la ida, el saldo es de once victorias indálicas, ocho malaguistas y ocho empates.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Chirino, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel de la Fuente.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Merino, Dotor, Joaquín; Lorenzo y Chupete.

--ÁRBITRO: Muñiz Muñoz (C.Aragonés).

--ESTADIO: UD Almería Stadium.

--HORA: 21.00/DAZN y Movistar Plus.