Almería y Las Palmas no reservan en ascenso directo

AD Ceuta FC - UD Las Palmas - LALIGA

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería perdió (1-2) ante el Burgos y la UD Las Palmas empató (1-1) con la AD Ceuta este domingo en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion, fallando ambos a las dos posiciones de ascenso directo.

El equipo de Rubi (32 puntos) falló de nuevo al liderato, solo una victoria en los últimos cuatro partidos, ante un Burgos (28) que venció para salir de un bache de tres derrotas. El equipo castellano asaltó la zona de promoción con un Curro, ex de los andaluces, protagonista de la asistencia a Ivan Morante y el 1-2 de penalti que aguantaron los visitantes la última media hora.

Mientras, Las Palmas, cuatro con 31 puntos, tampoco aprovechó los tropiezos por arriba de Racing, Deportivo e incluso Almería, por culpa de un golazo de José Matos para el Ceuta. El cuadro local empató en el minuto 89 el 0-1 de Enrique Clemente al inicio del segundo tiempo. La odisea amarilla para llegar a Ceuta terminó con un doloroso empate, mientras que los de la Ciudad Autónoma sigue sumando (26) sin perder la cara a la zona noble.

Además, por escapar de abajo, el Málaga remontó (1-3) en su visita al Albacete, primera victoria lejos de casa desde que se impuso en Las Palmas en la tercera jornada. El cuadro andaluz firmó una pobre primera parte y se fue con el 1-0 en contra al descanso, pero reaccionó en la segunda con mejor fútbol, más llegada y los goles de David Larrubia, Daniel Lorenzo y Chupe.

--JORNADA 18 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 12.

Cultural y Deportiva Leonesa - SD Huesca 0-2.

Sábado 13.

Córdoba CF - SD Eibar 0-0.

Real Sporting - Granada CF 1-0.

Real Valladolid - FC Andorra 0-1.

Real Racing Club - CD Leganés 1-1.

RC Deportivo - Real Sociedad B 0-3.

Real Zaragoza - Cádiz CF 1-2.

Domingo 14.

Albacete BP - Málaga CF 1-3.

UD Almería - Burgos CF 1-2.

AD Ceuta FC - UD Las Palmas 1-1.

Lunes 15.

CD Castellón - CD Mirandés 20.30 horas.