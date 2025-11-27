El Almería pide explicaciones al CTA por la actuación arbitral en Ceuta

Rubi, UD Almería - LALIGA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería adelantó que piensa enviar un escrito al Comité Técnico de Árbitros para "pedir explicaciones por las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada", ya que considera que han supuesto las tres derrotas que han sufrido esta campaña.

"La UD Almería va a mandar un escrito al Comité Técnico de Árbitros para pedir explicaciones por las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada y que entiende han influido en las tres derrotas sufridas por el equipo en LaLiga Hypermotion", dice el comunicado oficial del equipo andaluz.

El cuadro almeriense lanzó la nota poco después de perder 3-2 contra el Ceuta este miércoles, en el duelo aplazado de la jornada 13, que se decidió con un gol de penalti en el tramo final y que frustró el intento de los de Rubi de asaltar el liderato de Segunda. "De manera más concreta la entidad almeriense quiere que se le den argumentos sobre el controvertido penalti señalado por el colegiado navarro, Alejandro Morilla, en el encuentro disputado este miércoles en Ceuta y que supuso el 3-2 definitivo", añade.

"En el Almería no se entiende cómo se puede señalar un máximo castigo cuando el balón no está en juego dentro del área, y en la misma dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, forzando su caída este último. Tampoco se explican cómo el VAR no advierte nada en esta jugada que es clara", insiste.

El Almería añade que "mantiene un gran respeto por el colectivo arbitral" y "por la integridad de la competición considera que la transparencia y la coherencia en la aplicación del reglamento son esenciales para garantizar la igualdad entre todos los competidores".