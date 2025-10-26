El Almería se pone tercero y el Deportivo suma in extremis

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería se colocó tercera este domingo tras la jornada once de LaLiga Hypermotion al vencer (1-0) al Castellón, mientras que Deportivo de La Coruña y Real Valladolid empataron (1-1) en el duelo de aspirantes a pelear por las dos primeras plazas.

El equipo andaluz mantuvo su condición de candidato a los puestos de ascenso directo con un 1-0 al Castellón, equipo que ve la zona de descenso a solo un punto. Andrés Fernández sujetó a los visitantes en el estadio almeriense, sobre todo en el paso al frente rival tras el paso por vestuarios, y Daijiro Chirino, fichado este verano precisamente del Castellón, marcó el gol decisivo.

Mientras, con opciones de asaltar el segundo puesto, el Dépor se tuvo que conformar con un empate que, al igual que al Valladolid, les deja fuera de la zona de promoción. Los gallegos salvaron el punto de la manera más in extremis, de penalti en el 98' que convirtió Yeremay Hernández. Un duro golpe para el Pucela, que se adelantó también de penalti transformado por Juanmi Latasa y jugó la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Marcos André.

Además, el Sporting alargó el efecto Borja Jiménez en su banquillo, con un tercer triunfo a costa de un Zaragoza que no levanta cabeza. El equipo maño, desde esta semana con Rubén Sellés al frente, fue también incapaz de cambiar una dinámica que le sigue hundiendo en la posición de colista de Segunda con seis puntos.

A pesar de que los asturianos se quedaron con uno menos para la segunda parte, por la roja a Jonathan Dubasin por agresión, el Zaragoza no encontró el camino y el Sporting se quedó los tres puntos en El Molinón. Juan Otero fue el artífice de un triunfo que confirma la pelea de los de Jiménez por la zona de promoción, aunque poco después se lesionó, igual que Gaspar Campos.

Por otro lado, el Málaga goleó (4-1) al Andorra para alejar la zona baja de la tabla, aunque se quedó con uno menos con la roja a Darko Brasanac en el minuto 49. David Larrubia y Julen Lobete brillaron para dar luz a la temporada de los malagueños, mientras los del Principado estiraron su mal momento en La Rosaleda.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 11 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Las Palmas 1-1.

-Sábado 25.

Cultural Leonesa - Ceuta 0-1.

Albacete - Córdoba 1-3.

Eibar - Leganés 0-0.

Burgos - Real Sociedad B 1-0.

Granada - Cádiz 0-0.

Mirandés - Racing de Santander 1-3.

-Domingo 26.

Málaga - Andorra 4-1.

Sporting de Gijón - Zaragoza 1-0.

Almería - Castellón 1-0.

Deportivo de La Coruña - Valladolid 1-1.