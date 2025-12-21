El Almería se queda sin ascenso directo en Málaga y el Cádiz se pone sexto

Málaga - Almería - LALIGA

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería cedió (2-1) en el derbi contra el Málaga este domingo en la jornada 19 de LaLiga Hypermotion, perdiendo la ocasión de terminar el 2025 dentro del ascenso directo, mientras que el Cádiz superó (2-0) al Castellón para colocarse sexto.

En La Rosaleda, Chupe fue decisivo para los locales con asistencia para Daniel Lorenzo en el 1-0 en el primer tiempo y autor del 2-1 ya en el minuto 81. El Almería solo acertó desde el punto de penalti, con Sergio Arribas en el 69', pero los de Rubi volvieron a desaprovechar los tropiezos de Racing y Deportivo por arriba.

La llegada de Juanfran Funes al primer equipo malacitano sigue dando puntos a un Málaga que se ve ya como aspirante a la zona de promoción con 26 puntos. Mientras, el Almería, con una victoria en los últimos cinco partidos, se queda cuarto con 32, a cinco del líder Racing y dos de la UD Las Palmas, segunda.

Por otro lado, el Cádiz frenó la racha del Castellón, quinto tras seis victorias y un empate, con un eléctrico doblete de Dawda Cámara en la segunda parte del Nuevo Mirandilla. Los andaluces se engancharon a la zona de 'playoffs', sextos, como despedida de 2025.

Mientras, el Ceuta remontó con autoridad (1-3) a la Real Sociedad B en Anoeta para sumar 29 puntos, a uno del sexto puesto, mientras que uno solo tiene de margen el filial 'txuri-urdin' con la zona de descenso que marca el Granada. El cuadro nazarí empató (1-1) contra el Albacete a pesar de mandar desde bien pronto con el gol de José Arnaiz. Jefte Betancor igualó al final de penalti.

Por abajo, el Real Zaragoza dejó de ser colista con un golazo de Bakis en el descuento ante el Burgos, mazazo para El Plantío (1-1), que no pudo pasar las Navidades en el 'Top 6'. Al último puesto cayó el Mirandés, hundido por la victoria (1-2) del Córdoba, con goles en el primer minuto y el 91, de Jacobo y Sergi Guardiola.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Valladolid 3-0.

-Sábado 20.

Andorra - Deportivo de La Coruña 1-0.

Huesca - Racing de Santander 1-1.

Leganés - Sporting de Gijón 0-1.

Las Palmas - Cultural Leonesa 4-0.

-Domingo 21.

Málaga - Almería 2-1.

Real Sociedad B - Ceuta 1-3.

Mirandés - Córdoba 1-2.

Burgos - Zaragoza 1-1.

Granada - Albacete 1-1.

Cádiz - Castellón 2-0.