Alonso arrebata la victoria a Holgado en la última vuelta de Moto3

Archivo - 21 LOPEZ Alonso (spa), CAG Speed Up, Boscoscuro B-23, action during the 2023 Moto2 Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana on the Circuit Ricardo Tormo from November 24 to 26, in Valencia, Spain - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press