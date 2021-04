Alonso: "El coche ha dado un paso adelante, pero no corremos solos"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) se mostró satisfecho con las mejoras introducidas en su monoplaza y aseguró que "ha dado un paso adelante", pero recordó que "no" corren "solos" tras lograr la decimoquinta posición en la parrilla de salida del Gran Premio Emilia-Romaña que se disputa este domingo.

"Al final cuando estás en el coche no notas si te falta o no la experiencia con el propio coche o con el equipo; yo me he encontrado bien, el coche iba bien y no he tenido grandes problemas, pero la velocidad estaba ahí...", indicó Alonso en declaraciones a Movistar.

El ovetense reconoció que ya les "costó trabajo desde la Q1". "Tenemos que analizar e intentar mejorar para la próxima. En Baréin fue bien el sábado y luego nos retiramos, a ver si ahora podemos cambiar la balanza y el domingo podemos sumar algún puntillo", añadió.

"La degradación de neumáticos era bastante buena pero sabemos que si hay una pista difícil de adelantar, Ímola está entre ellas. Pero la carrera es larga, nunca se sabe, hemos visto varias banderas rojas durante el fin de semana. Será una carrera de resistencia, incluso para la mecánica al subir por tantos bordillos. Habrá que estar ahí, incluso igual llueve o no...", apuntó Alonso.

En este sentido, el bicampeón del mundo confesó que prefiere una carrera movida. "Necesitaremos que pasen cosas en la carrera porque si es una carrera normal será difícil entrar en los puntos. Intentaremos todo y vamos a por ello", dijo optimista.

"Todas las mejoras que probamos en el coche parecen funcionar, yo lo he sentido mejor toda el fin de semana. Sin embargo, hoy no he hecho el trabajo suficiente para estar en la Q3. Son cosas que habrá que mejorar. El coche ha dado un paso adelante, pero no corremos solos. Creo que hemos mejorado y vamos en la dirección correcta", sentenció.