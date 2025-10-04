Alonso: "El coche no estaba para Q3 y entrar en el 'Top 10' será difícil"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá décimo en el Gran Premio de Singapur, ha asegurado que el coche "no estaba para estar en Q3" y que "será una tarea difícil entrar en el 'Top 10'" el domingo en carrera, además de afirmar que "toca sufrir" en lo que queda de fin de semana.

"Es lo que pensábamos ayer, que entrar en la Q3 iba a ser un objetivo ya fuerte. Mañana los puntos se complican saliendo el décimo por la parte sucia, que hay mucha diferencia aquí; seguramente perdamos posiciones en la salida y entrar en el 'Top 10' en un circuito como este será una tarea difícil", avisó en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación. "El coche hoy no estaba para estar en Q3, pero estoy contento", continuó.

El asturiano necesita que ocurran incidentes en carrera en Marina Bay, pero no confía en que pasen. "No creo que pase nada mañana", dijo. "Vamos mejor este fin de semana que en los últimos, pero aquí no ha fallado ninguno. Están los dos Mercedes, los dos Ferraris, los dos McLaren, y cuando están todos, no tienen fallos y no hay banderas rojas, hacer noveno o décimo es lo único que podemos luchar, y hoy ha sido décimo", apuntó.

Sobre la pista, el bicampeón del mundo cree que este sábado ha sido "bastante estable". "En la FP3 ya vimos que no teníamos el ritmo que teníamos ayer, y en la crono todo el mundo pone ya lo máximo, estábamos todos en las mismas condiciones. Décimo y decimoséptimo ya demuestran que este no es un gran circuito para nosotros. Toca sufrir un poco", subrayó.

Por último, Alonso recalcó que el jueves llegaron "con la intención de estar en Q3 y luchar por algún punto si estaba disponible". "Hemos cumplido el objetivo de estar en la Q3, aunque solamente décimo y saliendo por la parte sucia. Entrar a los puntos va a ser muy difícil, si cogemos puntos va a ser uno o dos", expresó.

"Es lo que toca y se toma a broma: va a haber circuitos en los que seremos últimos, como Las Vegas, México, mientras que otros en teoría nos van a venir bien, pero venirnos bien quiere decir hacer noveno o décimo. No hay ningún otro milagro. Para hacer mejor que eso cualquier equipo de media tabla necesita un cúmulo de factores increíble, como se dio en Silverstone, en Zandvoort o en Bakú. Por ahora no hemos tenido eso", finalizó.