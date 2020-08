Alonso: "Cuando gano me lo han regalado, cuando sale mal 'ya se sabía"

"En la F1 de hoy no hay tiempo para ser tú mismo"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso repasó este jueves su última aventura en Indianápolis y su regreso a la Fórmula 1 para el próximo año, después de probarse en las disciplinas más exigentes con más o menos suerte, tranquilo y "con una sonrisa" ante los que no ven acertadas sus decisiones o cuestionan sus pasos.

El doble campeón del mundo respondió durante una hora a las preguntas de sus seguidores a través de Instagram, y se detuvo de manera especial a explicar por qué corrió el pasado domingo con McLaren las 500 millas de Indy. "Podía con Andretti, tuve una experiencia fantástica en 2017, y otra opción era McLaren, que sentía que necesitábamos otra oportunidad después del año pasado y esa fue mi decisión", apuntó.

"No hemos podido ganar la Indy y ahora todo el mundo sabía que con Chevrolet no se podía ganar, cuando ha dominado los últimos años. Cuando gano uno de estos retos es que me lo han regalado y cuando sale algo mal o 'te han vetado' o 'ya se sabía'. Que alguien doble campeón de la F1 y del Mundial de Resistencia y del kart, que corra un día el Dakar o la Indy, sin ningún tipo de objetivo, solo correr. Ahora me lo tomo con una sonrisa", añadió.

Alonso, que terminó 21º, repasó cuál fue su estrategia en la carrera. "La intención de la carrera, saliendo tan atrás, íbamos a pasar las primeras 100 vueltas en la posición donde salíamos, con un ahorro máximo de gasolina, y luego cambiar la estrategia, alternativa a lo que hacían los líderes. Intentar atacar y ver cuál era el ritmo real del coche", dijo.

"No sé muy bien el ritmo real del coche, fue una carrera anónima ahí atrás. Fuimos donde teníamos pensado ir. Tuvimos el problema del embrague, mientras descubrimos el problema, perdimos una vuelta y a partir de ahí se acabó. Las 80 vueltas restantes no vas a hacer ninguna locura. Terminé el rally más duro del planeta en el Dakar y terminé las 500 millas, la carrera más rápida del planeta. No hay ninguna parecida. No vas a ganar pero intentas llevarte una experiencia positiva", añadió.

Por otro lado, Alonso trató en varias preguntas su regreso a la F1. "Va a ser una continuación de este año, lo que vemos este año es lo que veremos el próximo año y medio en la F1 por desgracia, es como es este deporte. Espero que sea una buena preparación para el 2021", afirmó. "Trabajaré en el simulador del equipo. Tendré que asistir a alguna carrera, conoceré cómo trabaja el equipo desde dentro, pero no habrá nada público", añadió, con su tarea ahora sin competición hasta el próximo Mundial de F1.

Además, el ovetense se mostró nostálgico de otras épocas. "Los mejores recuerdos los tengo con Fisichella, porque ganamos los dos Mundiales, de constructores y yo de pilotos, entrenamos en Kenia en pretemporada. Había muchas actividades en esos años y la F1 en sí era una F1 maravillosa. Era otro tipo de competición, muy diferente a la de hoy, que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, muy ordenado", apuntó.

"No hay tiempo para la improvisación o para ser tú mismo porque te van a criticar. Terminas por adaptar tu carácter a lo que quieren que digas y hagas en ese momento, y vuelves a casa en menos líos. Sí ha evolucionado. Sobre todo a nivel de seguridad y nivel tecnológico. La F1 siempre va a ser el referente, pero a nivel de prestaciones siempre ha sido una categoría que tiene mucho peso el diseño del coche o cuánto puedas invertir en tu coche", añadió.

"El coche que nace bien domina no solo ese año si no la era de esa reglamentación. Lo vimos con Red Bull y Mercedes. Se ha convertido en una categoría que si estás en uno de esos coches ganas cuatro o cinco campeonatos y si no peleas por otros objetivos. En el pasado era diferente, podías ganar un año pero al siguiente era una moneda al aire", insistió.

Por último, Alonso no pudo dar pistas sobre qué hará después de esta nueva etapa en el Gran Circo. "No sé lo que voy a hacer después de la Fórmula 1. No sé cuántos años voy a correr en la F1. De momento voy a correr dos por lo menos, pero igual luego me apetece uno o tres más, o dejarlo. Pensar en la siguiente aventura más complicado lo veo poder decirlo ahora. Muchas preguntas en Indy eran si volvería y no puedo responderlo, no lo sé", confesó.

"El Dakar me encantó y probablemente podría decir que seguro que repetiré en el Dakar, no se cuándo pero me encantó la experiencia", añadió. El piloto español reconoció por otro lado que echa de menos a Marc Márquez en MotoGP. "Un poco triste por Marc. Todos vemos las motos por ver lo que puede hacer Marc, pero sigue siendo una categoría que me encanta", terminó.