Alonso: "El cuarto puesto hubiese sido posible"

ALONSO Fernando (spa), Alpine F1 A521, portrait press conference during the Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021, 15th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from September 24 to 26, 2021 on the Sochi Autodrom, in Sochi, Russia - Photo Xavi - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que arrancará sexto el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, ha asegurado que "hubiese sido posible" salir cuarto, de no ser por un pequeño error en la Q3, aunque ha reconocido que "en condiciones normales", sin lluvia en el Autódromo de Sochi, no habría conseguido una sexta plaza de parrilla.

"Siempre es un día complicado cuando vas directo a la crono, sin ningún tipo de calentamiento y, además, en una pista en la que nunca habíamos rodado en lluvia. Fue estresante, pero sexto está bien. En condiciones normales no creo que hubiésemos hecho sextos", señaló a DAZN.

Además, el asturiano comentó un pequeño error de trazada que le ha costado posiciones. "Me he salido un poco en la curva 6, he tocado el agua, y he perdido medio segundo, así que viendo los tiempos ahora me da un poco de rabia, porque cuarto hubiese sido posible. Igual no cambiaba nada, porque hubiese sido cuarto delante de Hamilton y después de dos vueltas me dejaría en la posición que me toca. Pero bien, bastante delante de mi compañero, que me hace ilusión", subrayó.

Sobre los adelantamientos en Sochi, reconoció que será algo "difícil". "Somos sextos, tenemos a Bottas detrás, por lo que vamos a estar séptimos pronto, y Verstappen va a llegar. Vimos que Bottas, saliendo último en Monza, acabó en el podio, así que Verstappen va a llegar a nosotros. Estamos ya octavos contando esos dos coches, y es la posición natural. Vamos a tener que defender un poco; Gasly también sale duodécimo y ha ido muy rápido, así que vamos a tener un ojo atrás para defender. Pero es mejor tener un ojo atrás y defender que tener que atacar", apuntó.

Por último, Alonso reconoció, entre risas, que "no" ha "disfrutado nada" de la lluvia en el trazado ruso. "Vinimos en 2014, hicimos unos libres sin mucha lluvia en 2016. En siete años no habíamos dado una vuelta en mojado nunca, y de repente te la encuentras en la Q1. Me he sentido competitivo tanto en lluvia como en condiciones húmedas", finalizó.