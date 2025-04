Alonso: "Estoy muy motivado, pero seré el primero en levantar la mano si no me siento rápido"

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR25, portrait press conference during the Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2025, 5th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from April 18 to 20, 2025 on the Jeddah Corniche Circuit, in Jedd

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR25, portrait press conference during the Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2025, 5th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from April 18 to 20, 2025 on the Jeddah Corniche Circuit, in Jedd - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) tiene claro que su deseo es seguir con su actual equipo hasta 2026 y que a partir de ahí tendrán que ver "lo que es mejor" y que será "el primero en levantar la mano" si no se ve "rápido", y aunque está "muy motivado" en la actualidad, aseguró que siempre estará "dispuesto a ayudar"-

"A los 50 no, pero no lo sé, por eso mantuvimos la opción abierta. Sin duda, quería competir este año y el año que viene también dado el cambio de normativa porque quería experimentar las normas de 2026 y tener a Honda en el equipo", señaló Alonso este jueves en rueda de prensa previa al Gran Premio de Arabia Saudí.

Además, también quiere aprovechar "la sorpresa de Adrian (Newey) uniéndose al equipo". "Hay hechos que me llaman la atención y después de 2026, no lo sé, iré temporada a temporada y veré cómo me siento, cuán motivado estoy. Ahora mismo estoy muy motivado, pero quizás no sea el caso dentro de tres o cuatro años y no puedo comprometer al equipo", admitió.

"Así que vamos hasta final de 2026 y de ahí en adelante, dada la increíble relación que tengo con Lance (Stroll) y con Lawrence (Stroll), nos podremos sentar y hablar con honestidad y sinceridad entre nosotros y ver qué es lo mejor para el equipo. Estaré siempre dispuesto a ayudar al equipo, si es subir al monoplaza porque pensamos que es lo mejor, adelante y si es en otro puesto porque no me siento rápido, seré el primero en levantar la mano y decirlo", prosiguió.

El asturiano recordó que ya "el año pasado" recalcó que pilotaría mientras se sintiera "rápido y competitivo" y su equipo le necesite "al volante". "Pero mi contrato durará más que mi rol en pista. Seguiré con el equipo durante muchos años, más allá de cuando me retire y si podemos ganar un campeonato cuando yo ya no sea piloto, me seguiría sintiendo muy orgulloso de lo conseguido", aseveró.

En este sentido, el bicampeón del mundo ve complicado que pueda no tener sitio ante un posible fichaje del neerlandés Max Verstappen. "No lo creo. Tengo contrato para el año que viene, pero creo que esos rumores son muy buenos para el equipo", advirtió.

"Al campeón del mundo se le une a otros equipos o abandonar Red Bull y se está hablando de que pueda ir a Aston Martin, Mercedes o Ferrari, eso demuestra la magnitud del proyecto en el que estamos involucrados y el futuro que nos depara", añadió, dejando claro que le daría la bienvenida a Verstappen, pero que "es altamente improbable".

Alonso afirmó que cuando salió de Alpine era porque no veía opciones de pelear por un título "a corto plazo" y él no iba "correr para siempre". "Pensé que Aston Martin era un lugar mejor. Disfruté de 2023, siendo competitivo, y ahora disfruto del proceso en el que estamos y de la construcción de este equipo del futuro. A veces digo que no somos el equipo del presente, y eso es lo que me gustaría tener, porque en el futuro no sé si estaré al volante, pero haré todo lo posible para ayudarnos a conseguir los mejores resultados lo antes posible", manifestó.

"Ha sido una experiencia increíble hasta ahora. Creo que este es mi 50 Gran Premio con Aston Martin y no podía imaginar lo que hemos logrado, pero ahora nos enfrentamos a más dificultades que en la primera parte, aunque, al mismo tiempo, somos un equipo mucho mejor y mucho más preparado para luchar por el Mundial. Los resultados no son los mismos que antes, pero me siento muy relajado y motivado, este es solo un momento de transición en el que tenemos que aprender cosas y preparar al equipo de una manera diferente para cuando tengamos el coche listo para luchar por el campeonato y estar listos", expresó sobre la evolución de su equipo desde su llegada y un inicio con buenos resultados.

Sobre la noticia de que Adrian Newey parece centrado en el diseño del monoplaza de 2026, el ovetense señaló que "depende de él". "Él tiene que tomar la decisión, tiene suficiente experiencia, suficiente conocimientos para saber qué es lo mejor. Creo que él está trabajando solo en 2026 y si él ha decidido eso, lo apoyo por completo", subrayó.

OPTIMISTA PARA EL FIN DE SEMANA

En cuanto al Gran Premio de Arabia Saudí, es optimista de que las condiciones del circuito les pueda favorecer tras unos "primeros fines de semana que efectivamente han sido complicados". "Hemos tenido retos con el nuevo coche, pero creo que la alta velocidad de Yeda nos debería ir un poco mejor, así que realmente esperamos ir mejor", puntualizó.

"Todavía estamos descubriendo el coche y algunas de sus debilidades. Diría que en los primeros cuatro Grandes Premios, las curvas lentas fueron probablemente nuestra parte más débil de la pista, pero también nos preocupan los rebotes y otras cosas que nos encontramos de vez en cuando. Estamos trabajando duro para mejorarlas", agregó el español.

El asturiano recalcó que en la F-1 "nunca hay una solución lo suficientemente rápida para resolver los problemas". "Los competidores son fuertes, también están mejorando sus coches y solucionando sus problemas. Y siempre es una carrera fuera de pista para mejorar el coche cada vez más, pero sí, creo que tenemos un par de ideas, algunas de ellas tienen que ver con la puesta a punto que podríamos probar los fines de semana. Aquí tenemos condiciones meteorológicas estables, así que intentemos aprovechar los entrenamientos libres para maximizar el tiempo en pista y aprender sobre el coche", declaró.

"No creo que los resultados que estamos viendo ahora sean muy diferentes a los de Abu Dabi y las cuatro primeras carreras. El año que viene tendremos un reglamento completamente nuevo que redefinirá por completo lo aprendido este año y quizás no sea muy útil para el año que viene en cuanto a la aerodinámica del coche. La motivación en el equipo es altísima porque, como ya hemos dicho muchas veces, nuestro túnel de viento ya está funcionando desde hace unas semanas, tenemos a Adrian en el equipo, Honda está llegando y hay nuevas reglas", concluyó.