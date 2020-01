Alonso: "Es muy difícil pasar página tras la muerte de Gonçalves"

Publicado 12/01/2020 18:40:21 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) ha asegurado que será difícil "pasar página" tras la muerte del piloto portugués Paulo Gonçalves (Hero MotoSports), que sufrió un accidente durante la séptima etapa del Rally Dakar, y se ha mostrado "helado" por la noticia, que demuestra el "peligro" al que se enfrentan cada día en el raid más duro del mundo.

"Te quedas helado. Había rumores cuando llegamos a meta, pero nosotros no tenemos contacto con nadie. Es la misma gente que está compitiendo contigo en la carrera, con pasión, con la que compartes momentos en el vivac, en las verificaciones... Cuesta creer que pasen estas cosas y te dejan totalmente helado y con pocas ganas de nada más", declaró ante los medios de comunicación.

Así, describió la etapa como "muy negativa", y reconoció que de aquí al final será difícil que este accidente no esté presente durante las siguientes jornadas. "Es muy difícil pasar página. Es deporte, pero la vida está por encima de cualquier cosa. No por ser el Dakar hay que aceptarlo y pasar página, el duelo tiene que ser increíble", manifestó.

"Por desgracia, vemos cada día uno o dos helicópteros y un coche médico, siempre eran abandonos. Nunca te pones en lo peor, pero hoy no han llegado las buenas noticias", dijo sobre el movimiento que se produjo este domingo. "Cada etapa corres riesgos. Es una modalidad hacia lo desconocido, no solo por el terreno, sino por los sitios inhóspitos por los que pasas. Si hay un incendio, no hay nadie que pueda apagarlo, y si te haces daño no hay un médico cerca. Eres consciente del peligro e intentas tenerlo bajo control, pero en el deporte de motor nunca se consigue", apuntó.

Por otra parte, el asturiano valoró la etapa, en la que terminó sexto a 7:49 del ganador, su compatriota Carlos Sainz (Mini). "Hemos intentado hacer una buena etapa y Marc -Coma- ha estado hoy nuevamente increíble, hemos hecho todo a la perfección en cuanto a navegación. Teníamos un buen ritmo, hemos tenido un pinchazo y a los dos segundos de pinchar se desintegró la rueda y dañó un poco la carrocería", señaló.

"A partir de ahí, nos faltaban unos 8-10 kilómetros de velocidad máxima que nos hicieron perder esos 3-4 minutos extra al final. Echando un poco cuentas, hubiésemos estado cerca del 'Top 3'. Es una buena señal haber llegado a meta, porque podía haber sido más grave", añadió.

Aun así, Alonso reconoció que al ver los tiempos tuvo "una mezcla de frustración y rabia" por lo que podía haber sido y "de alegría" por ver la progresión. "Poder estar entre los mejores un día más en una etapa tan larga sigue abriendo estas esperanzas para las últimas cinco etapas. La posición de salida, ahora que hay tanta duna, si sales demasiado delante igual te penaliza. No está mal la posición de hoy para mañana dar un apretón más", expuso.

Por último, aseguró que había tenido una conducción sencilla este domingo. "Ha sido una etapa sencilla en ese sentido, porque había tramos en los que ibas en sexta con el volante totalmente recto. No tenía dificultad en alguna de las zonas, no había piedras, por eso el pinchazo es sorprendente. Nasser -Al-Attiyah- también pinchó en la primera parte de la etapa, le dejamos una rueda", finalizó.