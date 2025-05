Alonso: "No me cansa, al principio del año ya sé que lo normal es no puntuar"

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) mostró su frustración por el mal fin de semana en el Gran Premio de Miami, donde terminó decimoquinto este domingo, pero dejó claro que no le "cansa" estar en las últimas posiciones porque es lo que esperaba "al principio del año".

"Eso pasa una vez cada doce carreras, que hay un caos, una bomba atómica, y puedes coger puntos. Hubo tres ocasiones este año, la primera toqué la gravilla en Australia, la segunda se me quemaron los frenos en la primera vuelta y ayer no paramos cuando la pista estaba para parar", dijo en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo, enfadado el sábado y resignado el domingo, recordó que lo visto en Miami es lo que espera de la temporada. "Hemos perdido tres oportunidades, a ver si la próxima no la perdemos. En condiciones normales hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí, ojalá Imola podamos mejorar", afirmó.

"Llegarán piezas nuevas pero lo harán para todos, hablamos solo de Aston Martin pero los demás no están durmiendo. Todos están mejorando. Intentaremos mejorar en todo lo que podamos y esperar que la próxima vez que pase algo extraño no fallar", añadió.

"No me cansa. Al principio de año ya sé que son 24 carreras que lo normal es no puntuar. Entonces, cuando llego el once en Japón y digo que ha sido una carrera especial se malinterpreta. Sé que la posición normal es la que estamos hoy. Las pequeñas metas me mantienen bastante motivado", terminó.