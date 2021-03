Alonso: "No soy tan mayor, Hamilton domina la F1 con 36 años"

"No tengo un objetivo claro sobre lo que quiero lograr con este regreso"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) reconoció que no tiene "un objetivo claro" en términos de resultados en su regreso al 'Gran Circo', y sí ayudar y crecer con su equipo, al tiempo que se mostró sorprendido por el debate sobre su edad, cuando no es "tan mayor", apenas tres años más que Lewis Hamilton.

"No tengo un objetivo claro sobre lo que quiero lograr con este regreso. Un objetivo en términos de resultados. Lo que quiero es probarme a mí mismo y ayudar al equipo en este importante momento de transición de Renault a Alpine, con este gran futuro que creo que este equipo tiene para los próximos años", dijo en la previa al inicio del Mundial con el Gran Premio de Baréin.

El doble campeón del mundo explicó que sigue disfrutando y con ganas de ver qué depara una temporada para la que está preparado a sus 39 años. "Hasta ahora estoy disfrutando y sé que el tema recurrente es mi edad y mi regreso, lo cual me sorprende un poco. No soy tan mayor, el campeón del mundo y dominador de este deporte tiene 36 años, no soy 20 años mayor o algo así como para repetir este tema siempre", comentó.

Por otro lado, un Alonso que no gana un GP desde 2013 confió en lograr una progresión junto a su Alpine. "A todos nos encanta ganar pero solo hay uno que gana, es un objetivo complicado. Estaré contento y lo consideraré un éxito si crecemos juntos en los próximos años y somos aspirantes más pronto que tarde", explicó.

"Creo que la Fórmula 1 o el deporte no va de matemáticas. Intentas hacer tu camino lo más divertido posible y disfrutar también lo máximo posible. Al mismo tiempo estás trabajando duro para lograr resultados y los sueños que tienes en tu cabeza. No hay diferencia para mí, tratar de hacer de este regreso algo bueno, tratar de ganar carreras o ser competitivo", terminó.