Alonso: "No vine para ganar el Dakar, soy consciente de mis limitaciones"

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) ha subrayado que no se inscribió en el Dakar "para ganar ni para hacer podio" porque es consciente de sus "limitaciones" frente a otros rivales con mucha más experiencia en la prueba, pero ha avisado de que sus "sensaciones son buenas" después de tres etapas y que se plantea el "sueño" de ganar alguna etapa.

"No vine aquí para ganar el Dakar ni para hacer podio. Soy consciente de mis limitaciones, sobre todo en este año. Hace unos meses no me había subido a un coche de rallys ni había salido del asfalto, hace cinco meses no conocía a Marc Coma. Hay muchas cosas que tengo que recuperar tiempo, pero poder cambiar de disciplinas, Fórmula 1, Resistencia, Indianápolis, rallys, y poder estar entre los mejores del mundo siempre es el desafío más grande que tengo", valoró Alonso ante la prensa tras finalizar quinto en la tercera etapa.

El asturiano recalcó que su "objetivo es acabar y vivir toda la experiencia" en el Dakar. "Pero si en alguna etapa puedo encontrar buen ritmo y buena visibilidad, ojalá pueda hacer algún 'Top 3' o el sueño de ganar una etapa. Parece imposible, pero después de estas dos últimas etapas tengo un poco más de moral", valoró.

"Pese al resultado de ayer", cuando una avería le obligó a estar parado durante dos horas y media, Alonso comprobó las sensaciones eran buenas y siguen siendo buenas hoy" pese a su falta de conocimiento de la disciplina.

"Hace siete meses no me había subido nunca a un coche, o a una duna, a la arena, y ahora estar ya entre los cinco primeros por segundo día consecutivo es una nota positiva. Siempre quiero un poco más y ojalá pueda aprovechar la buena posición de salida mañana para intentar estar entre los tres primeros y ojalá ganar una etapa, que sería mágica", reiteró.

El piloto de Toyota mostró su "doble alegría" por lo ocurrido en la tercera etapa. "La alegría personal de haber tenido una etapa sin contratiempo y la alegría de que Carlos (Sainz) haya ganado. Ayer fue un día difícil, en un primer momento pensaba que incluso teníamos que abandonar, pero al final solo perdimos dos horas, así que fue un buen día dentro de la problemática que tuvimos", recordó.

Por último, el bicampeón de F1 recalcó que "hay más en el bolsillo", pero también que "todo el mundo lo tiene". "Siempre vas a un 90 por ciento porque no tienes la confianza de saber lo que te llega. Hay tantos cambios de ritmo durante la etapa y yo con mi falta de experiencia no sé si puedo ir a 40km/h cuando voy a 15km/h. Me voy fiando de lo que me dice Marc (Coma) y haciendo kilómetros", dijo.