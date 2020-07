Alonso: "Renault es una elección romántica, podemos volver a hacerlo bien"

"Si no hubiera un cambio de reglas no habría vuelto a la F1"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso reconoció la parte de "romántico" que tiene su elección de volver a la Fórmula 1 con Renault, de cara a una temporada 2021 que será de "rodaje" para llegar al 2022 preparados para competir en la nueva F1 que traerá el necesario "cambio de reglas".

"Lo que más echas de menos es conducir y sobre todo tener retos, soy una persona que me muevo por retos; en 2018 tenía otros retos que me estaban atormentando, tenía espinas clavadas como el Dakar, 500 millas, mundial de resistencia y lo quería probar. En esos momentos la Fórmula 1 no me ofrecía algo que me llenase", dijo este miércoles en una entrevista con El Transistor de Onda Cero.

"En estos dos años he conseguido casi todos los retos y ahora el reto que me apetecía otra vez era volver a la Fórmula 1, sobre todo a las nuevas reglas. El 2021 creo que puede ser un buen rodaje para mí, crear algo que crezca dentro del equipo para 2022", añadió.

El fichaje de Alonso por Renault se hizo oficial este mismo miércoles, un regreso para el cual el doble campeón del mundo tuvo muy en cuenta el cambio de normas. "Gran parte de los problemas que tenía la Fórmula 1 los sigue teniendo y algunas cosas por las que no seguí en 2018 siguen existiendo, que son el dominio de un equipo, que es Mercedes. Todo tan definido hace la Fórmula 1 algo monótona, parece que sabes lo que va a pasar en cada Gran Premio", dijo.

"Tenemos la ilusión de que las cosas cambien en 2022 y que todo sea más divertido. No habría vuelto (sin cambio de reglas). La F1 es más o menos igual que en 2018, cuando decidí abandonarla y mi idea era volver en 2021 con las nuevas reglas pero se ha demorado todo un año. No quería estar fuera un año más y nos tomaremos 2021 como un año de rodaje, tanto para mí en conducción como para trabajar con el equipo para crear un buen coche", añadió.

Sobre la elección de Renault, Alonso explicó su deseo de tener una tercera etapa en el equipo francés con el que logró sus dos mundiales. "Es una elección romántica, la vuelta a un sitio donde viví muchas alegrías, donde conozco a mucha gente que comparte esa inquietud de hacerlo bien. Si lo hicimos una vez, creo que lo podemos volver a hacer bien, los ingredientes que poner a la receta los tenemos claros", explicó.

"También por el coronavirus hay muchos equipos con mucha incertidumbre por delante y no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Renault confirmó su compromiso con la F1, es uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo, tienes el respaldo de una gran marca detrás y para ellos la F1 es un gran escaparate, es una apuesta segura en los tiempos que corren", añadió.

Alonso reconoció que hay dudas, ya que no van a cambiar las cosas "de la noche a la mañana". "Ahora sólo hay un equipo que gana, que ha ganado los últimos 6 títulos seguidos y no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Si quitas a Hamilton y Bottas todos los demás pilotos estamos en la misma situación. A mí me da igual quedar segundo, quinto, octavo o undécimo. Ahora sólo gana uno y los demás vamos a intentar crear un proyecto ilusionante para estar lo más arriba posible en 2022", afirmó.

"Es un reto. Hay un cambio de reglamento importante, hay que planificar desde cero porque los coches serán muy diferentes, habrá una reducción de presupuesto drástica para hacer una F1 más igualada y a esa labor nos vamos a dedicar. Sin ninguna certeza pero con mucha ilusión", añadió, explicando que tratarán de preparar el coche de 2022 lo antes posible a partir de 2021.

El ovetense, a sus 39 años, dejó claro que está mejor que nunca como piloto por las distintas experiencias vividas y sintió el cariño de la gente durante su ausencia en el Gran Circo. "No hubo un momento concreto en el que decidiera volver pero durante este tiempo alejado la gente no paraba de pedirme que volviera y todo ha influido", confesó un Alonso que descartó correr con su nuevo equipo este año que acaba de comenzar tras el parón por el coronavirus.